Πανικός επικράτησε στην πτήση Α319 που εκτελούσε αεροπλάνο με προορισμό την Αγία Πετρούπολη όταν έχασε ύψος και ξαφνικά έπεσαν οι μάσκες οξυγόνου.

Βίντεο που κάνουν τον γύρο του διαδικτύου δείχνουν τους 111 επιβαίνοντες σε κατάσταση σοκ, να προσεύχονται και να ουρλιάζουν υπό τον φόβο πτώσης.

Η daily mail αναφέρει πως τις τελευταίες ημέρες, στη Ρωσία σημειώθηκαν ακόμη δύο αεροπορικά επεισόδια με αναφορές να κάνουν λόγο για προβλήματα στη συντήρηση των αεροπλάνων λόγω των κυρώσεων που έχει επιβάλλει η Δύση μετά την εισβολή του Πούτιν στην Ουκρανία.

Χθες, Παρασκευή και οι δύο κινητήρες του αεροσκάφους Boeing 737 S7 με προορισμό τη Μόσχα από το Νοβοσιμπιρσκ, πήραν φωτιά, με τους πιλότους να καλούν αμέσως για επείγουσα προσγείωση. Κατάφεραν να κατεβάσουν το αεροπλάνο με ασφάλεια χωρίς να υπάρξουν θύματα.

Ενώ την Πέμπτη, ένα ακόμη αεροσκάφος Tu-204 έπιασε φωτιά μετά την απογείωση από το Ulan-Ude της Σιβηρίας.

Τους πρώτους οκτώ μήνες του τρέχοντος έτους, σημειώθηκαν 120 αεροπορικά ατυχήματα στη Ρωσία.

*Πηγή φωτογραφίας: mash

Πηγή: skai.gr

