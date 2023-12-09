State Department: Ενέκρινε νέο εξοπλιστικό πρόγραμμα για το Ισραήλ

Το αμερικανικό υπουργείο των Εξωτερικών ενέκρινε την πιθανή πώληση στο Ισραήλ πυρομαχικών αρμάτων και σχετικού εξοπλισμού, με εκτιμώμενη οικονομική αξία 106,5 εκατομμυρίων δολαρίων, όπως ανακοίνωσε σήμερα το Πεντάγωνο.

Η πώληση θα γίνει από τα αποθέματα του Στρατού των ΗΠΑ και θα αποτελείται από πυρομαχικά (120mm M830A1 High Explosive Anti-Tank Multi-Purpose with Tracer -MPAT), αλλά και σχετικό εξοπλισμό, όπως ανέφερε σε μία ανακοίνωσή του, το αμερικανικό Πεντάγωνο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

