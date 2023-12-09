Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

State Department: Ενέκρινε νέο εξοπλιστικό πρόγραμμα για το Ισραήλ

Το νέο πρόγραμμα αποτιμάται στα 106,5 εκατ. δολάρια

Ισραηλινός στρατός

Το αμερικανικό υπουργείο των Εξωτερικών ενέκρινε την πιθανή πώληση στο Ισραήλ πυρομαχικών αρμάτων και σχετικού εξοπλισμού, με εκτιμώμενη οικονομική αξία 106,5 εκατομμυρίων δολαρίων, όπως ανακοίνωσε σήμερα το Πεντάγωνο.

Η πώληση θα γίνει από τα αποθέματα του Στρατού των ΗΠΑ και θα αποτελείται από πυρομαχικά (120mm M830A1 High Explosive Anti-Tank Multi-Purpose with Tracer -MPAT), αλλά και σχετικό εξοπλισμό, όπως ανέφερε σε μία ανακοίνωσή του, το αμερικανικό Πεντάγωνο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Ισραήλ ΗΠΑ State Department Πεντάγωνο Λωρίδα της Γάζας
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
9 0 Bookmark