Η κλιματική αλλαγή φέρνει αναταράξεις (μεταφορικά και κυριολεκτικά), ίσως και ανακατατάξεις, στις αερομεταφορές. Ο λόγος για τους αεροχειμάρρους (jet streams), οι οποίοι γίνονται ταχύτεροι εξαιτίας της κλιματικής αλλαγής – κάτι που θα μπορούσε να προκαλέσει σοβαρές αναταράξεις κατά τη διάρκεια μιας πτήσης, όπως προειδοποιεί σχετική μελέτη.

Όλοι έχουμε λίγο - πολύ δει βίντεο με τρομακτικές αναταράξεις κατά τη διάρκεια πτήσεων. Οι αναταράξεις μπορεί να αποβούν επικίνδυνες, προκαλώντας ακόμη και θάνατο. Μάλιστα, η νέα μελέτη του Πανεπιστημίου του Σικάγο προειδοποιεί ότι τέτοια γεγονότα θα μπορούσαν να γίνουν ακόμη πιο συνηθισμένα – λόγω των αλλαγών στο περιβάλλον.

Οι συγγραφείς της έρευνας αναφέρουν ότι η υπερθέρμανση του πλανήτη επιταχύνει τους αεροχειμάρρους, λόγω των μεταβολών της πυκνότητας στον αέρα της ατμόσφαιρας της Γης. Αυτές οι μεγαλύτερες ταχύτητες ανέμου προκαλούν πιο βίαια ανοδικά και καθοδικά ρεύματα – με αποτέλεσμα έντονες αναταράξεις στα αεροπλάνα.

Γνωρίζουμε ήδη ότι η υπερθέρμανση του πλανήτη και οι έντονες αναταράξεις έχουν αυξηθεί από τη δεκαετία του 1970, αλλά η νέα μελέτη προσδιορίζει την αιτία και το αποτέλεσμα. Η νέα μελέτη έγινε με επικεφαλής ερευνητές του Πανεπιστημίου του Σικάγο και του Εθνικού Κέντρου Ατμοσφαιρικής Έρευνας.

«Με βάση αυτά τα αποτελέσματα και την τρέχουσα κατανόησή μας, αναμένουμε ανέμους ρεκόρ», δήλωσε χαρακτηριστικά η καθηγήτρια Τίφανι Σόου στο Πανεπιστήμιο του Σικάγο.

Οι αεροχείμαρροι είναι ισχυροί άνεμοι στην ανώτερη ατμόσφαιρα που κατευθύνουν μεγάλο μέρος των μετεωρολογικών συστημάτων της Γης και συνδέονται με ξεσπάσματα έντονων καιρικών συνθηκών. Συνήθως κινούνται από τα δυτικά προς τα ανατολικά σε όλη την υδρόγειο στην ανώτερη ατμόσφαιρα, περίπου 10 χιλιόμετρα πάνω από το έδαφος.

Οι αεροχείμαρροι σχηματίζονται λόγω της αντίθεσης μεταξύ του ψυχρού, πυκνού αέρα στους πόλους και του θερμού, ελαφρού αέρα στις τροπικές περιοχές, σε συνδυασμό με την περιστροφή της Γης. Συνδυάζοντας μοντέλα κλιματικής αλλαγής με όσα γνωρίζουμε για τη φυσική των αεροχειμάρρων, οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι η κλιματική αλλαγή εντείνει αυτή την αντίθεση.

Οι επιστήμονες γνωρίζουν ήδη ότι ένα δυνητικά θετικό αποτέλεσμα του αεροχειμάρρου είναι οι ταχύτερες πτήσεις, ανάλογα με την κατεύθυνση που κατευθύνεται ένα αεροπλάνο. Τα αεροσκάφη μπορούν να «σερφάρουν στο αεράκι» για να αυξήσουν την ταχύτητά τους και να μειώσουν τους χρόνους πτήσης, ενώ παράλληλα καίνε λιγότερα καύσιμα και με τη σειρά τους μειώνουν τις εκπομπές άνθρακα.

Μια μελέτη του Πανεπιστημίου του Ρέντινγκ διαπίστωσε ότι οι εμπορικές υπερατλαντικές πτήσεις θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν έως και 16% λιγότερα καύσιμα εάν αξιοποιούν καλύτερα τους γρήγορους ανέμους. Ενώ οι ταχύτερες υπερατλαντικές πτήσεις μπορεί να μην φαίνονται τόσο άσχημες, η άλλη πλευρά του νομίσματος είναι ότι τα αεροπλάνα είναι πιθανό να αντιμετωπίσουν περισσότερες αναταράξεις. Επιπλέον, οι αεροχείμαρροι επηρεάζουν έντονα τον καιρό στο έδαφος – συμπεριλαμβανομένων των πιο σοβαρών καιρικών φαινομένων.

«Οι αεροχείμαρροι είναι σημαντικοί επειδή διαμορφώνουν το επιφανειακό κλίμα της Γης κατευθύνοντας τα καιρικά συστήματα και συνδέονται με έντονα καιρικά φαινόμενα», αναφέρουν οι επιστήμονες στη μελέτη τους. «Συγκεκριμένα, οι περιοχές γύρω από τους γρήγορους αεροχειμάρρους ανώτερου επιπέδου έχουν συνδεθεί με την εμφάνιση ισχυρών καταιγίδων, ανεμοστρόβιλων, χαλαζιού και ισχυρών ανέμων».

Η ομάδα τονίζουν ότι χρειάζεται περισσότερη έρευνα για να προβλεφθεί ακριβώς πώς αυτοί οι ταχύτεροι άνεμοι θα επηρεάσουν τις μεμονωμένες καταιγίδες και τα έντονα καιρικά φαινόμενα.

Η νέα μελέτη δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Nature Climate Change.



