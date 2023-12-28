Στη σημερινή συνεδρίαση της Εθνικής Επιτροπής Λοιμώξεων μετά τα αυξημένα κρούσματα κορωνοϊού και ιώσεων που παρατηρούνται τις τελευταίες ημέρες αναφέρθηκε η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας, Ειρήνη Αγαπηδάκη, μιλώντας στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΪ 100,3.

«Οι επιστήμονες κατέληξαν στη σημερινή τους συνεδρίαση, σε μία σειρά από συστάσεις, τις οποίες θα δημοσιοποιήσει αύριο ο ΕΟΔΥ με δελτίο τύπου» είπε η κυρία Αγαπηδάκη.

Επεσήμανε ότι τις τελευταίες ημέρες υπάρχει ένας συνωστισμός στα παιδιατρικά νοσοκομεία εξαιτίας του ότι τα παιδιατρικά ιατρεία των ιδιωτών παιδιάτρων είναι κλειστά λόγω των εορτών.

Διευκρίνισε ωστόσο, ότι δεν παρατηρείται πίεση στους σκληρούς δείκτες του ΕΣΥ.

Όπως είπε όσοι είναι άνω των 60 ή έχουν χρόνια νοσήματα, θα πρέπει να μην αμελήσουν τον εμβολιασμό τους με το νέο εμβόλιο. Τόνισε ότι από τους 160.000 εμβολιασμούς που έχουν γίνει, πάνω από το 80%, αφορούν πολίτες άνω των 60 ετών, ποσοστό το οποίο θα πρέπει ωστόσο να αυξηθεί.

Ερωτηθείσα για το ενδεχόμενο υποχρεωτικότητας και πάλι της μάσκας π.χ. στα ΜΜΜ, η κυρία Αγαπηδάκη ανέφερε ότι η υποχρεωτικότητα ήταν ένα ύστατο μέτρο την περίοδο έξαρσης του ιού, έχει πλέον λήξει, κατά συνέπεια δεν θεωρείται βάσιμη η επιστροφή της.

«Δεν θα χρειαστεί καμία υποχρεωτικότητα και ούτε καμία χώρα από τις οποίες βιώνουν τώρα ένα αυξημένο κύμα του κορωνοϊού ή της γρίπης, έχει προχωρήσει μέχρι στιγμής σε ένα τέτοιο μέτρο», ανέφερε χαρακτηριστικά.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.