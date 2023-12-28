Κορωνοϊός και ιώσεις προκαλούν «ασφυξία» στα νοσοκομεία

Τη χρήση μάσκας σε κλειστούς χώρους, νοσοκομεία και μέσα μαζικής μεταφοράς συνιστά η Εθνική Επιτροπή Λοιμώξεων, που συνεδρίασε σήμερα με κύριο θέμα την επαναφορά του συγκεκριμένου μέτρου με αφορμή τα αυξημένα κρούσματα κορωνοϊού και γρίπης.

Σύμφωνα με πληροφορίες:

Συνεχίζει (ισχυρώς ειδικά τώρα με τον αυξημένο αριθμό κρουσμάτων) η σύσταση για χρήση μάσκας σε κλειστούς χώρους και μέσα μαζικής μεταφοράς.

Θα δοθεί έμφαση στην ενίσχυση του εμβολιασμού για COVID-19 ιδίως για τις ευπαθείς ομάδες, αλλά και στη σωστή και έγκαιρη χρήση των αντι-ικων φαρμάκων

Υπάρχει σύσταση για καθολική εφαρμογή της χρήσης μάσκας στις μονάδες υγείας. Την απόφαση αναμένεται να λαμβάνουν οι επιτροπές λοιμώξεων των νοσοκομείων που θα κρίνουν βάσει των στοιχείων που έχουν (κρούσματα, νοσηλείες κτλ) αν θα είναι υποχρεωτική η μάσκα.

Μεγάλη αύξηση προσελεύσεων και εισαγωγών ασθενών στα νοσοκομεία με ιώσεις σύμφωνα με την ΠΟΕΔΗΝ

Όπως αναφέρει η ΠΟΕΔΗΝ, η κίνηση στα εφημερεύοντα νοσοκομεία έχει αυξηθεί κατά πολύ λόγω της εξαρσης των ιώσεων.

Κατά 25% αυξήθηκαν οι ασθενείς με ιώσεις που εξετάζονται στα επείγοντα καθώς επίσης και οι εισαγωγές με αποτέλεσμα την απίστευτη ταλαιπωρία στα επείγοντα.

Ενδεικτικά παραδείγματα:

Στον Ευαγγελισμό

Στις τελευταίες εφημερείες εξετάζονται πάνω από 1.000 ασθενείς.

Αύξηση 25% στα παθολογικά και πνευμονολογικά περιστατικά.

Εισήχθησαν στη τελευταία εφημερεία περί τους 8 ασθενείς με γριπη Η1Ν1.

Αύξηση 80% στις προσλεύσεις ασθενών με κορονωιο. Πτώση στα χειρουργικά περιστατικά.

Στο ΑΤΤΙΚΟ αντίστοιχη εικόνα

Στη τελευταία εφημερεία εξετάσθηκαν 950 ασθενείς και εισήχθησαν 180 ασθενείς.

Αυξημένες οι προσλεύσεις ασθενών covid-19 και οι εισαγωγές.

Στο ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ Θεσσαλονίκηε

Στις τελευταίες εφημερείες εξετάζονται 1200 ασθενείς με 180 περίπου εισαγωγές.

Αυξημένες κατά 25% οι προσελεύσεις ασθενών με ιώσεις.

Νοσηλεύονται ασθενείς με παθολογικά και πνευμονολογικά προβλήματα στη διασπορά σε κλινικές άλλων παθήσεων.

Απίστευτη ταλαιπωρία για εξέταση στα επείγοντα που ξεπερνάει τις 8 ώρες.

Σε μεγάλα νοσοκομεία όπως ο Ευαγγελισμός σύμφωνα με την ΠΟΕΔΗΝ υπάρχει αύξηση 80% στις προσελεύσεις ασθενών με covid-19 και των εισαγωγών που ξεπερνάνε τους 30 ασθενείς. Ωστόσο, με πολύ πιο ήπια συμπτωματολογία σε σχέση με προηγούμενες χρονιές. Γι αυτό και σε λίγες ημέρες λαμβάνουν εξιτήριο.

Σήμερα με βάσει τα επίσημα στοιχεία στα νοσοκομεία της χώρας

Νοσηλεύονται 1.027 ασθενείς με κορωνοιό στις 2.443 κλίνες που διατίθενται.

Στις ΜΕΘ νοσηλεύονται 12 ασθενείς στις 40 συνολικά κλίνες ΜΕΘ που διατίθονται για ασθενείς με covid-19 . ΚΑΜΙΑ σχέση με πέρυσι.

Συνολικά οι κλίνες ΜΕΘ που λειτουργούν σήμερα, με τις 170 κλίνες ΜΕΘ που νοικιάζει το σύστημα από τον ιδιωτικό τομέα, είναι 1.069 κλίνες ΜΕΘ και κατειλημμένες οι 868 κλίνες. Κενές 201 κλίνες.

Σύμφωνα με την ΠΟΕΔΗΝ, πέρυσι λειτουργούσαν στα νοσοκομεία 100 κλίνες ΜΕΘ περισσότερες που έκλεισαν λόγω έλλειψης προσωπικού. Πολλές εκ των λειτουργούντων ΜΕΘ είναι σε οριακό σημείο με σοβαρές ελλείψεις προσωπικού. Οι αναμονές στα επείγοντα των εφημερευόντων νοσοκομείων ξεπερνάνε τις 8 ώρες.

Όπως αναφέρει η ΠΟΕΔΗΝ, «επιβεβαιώνεται με τις αναμονές στα επείγοντα η διάλυση της πρωτοβάθμιας περίθαλψης και η αποτυχία του θεσμού του προσωπικού γιατρού».

«Ασφυξία» στα παιδιατρικά νοσοκομεία και τις παιδιατρικές κλινικές:

Υπάρχει αύξηση 30% στα παιδάκια που προσέρχονται με ιώσεις.

Αναμονές για εξέταση πάνω από 4 ώρες και παιδάκια σε ράντζα και στη διασπορά σε κλινικές αλλων παθήσεων.

Στα Γενικά νοσοκομεία θερίζουν οι ενδονοσοκομειακές λοιμώξεις. Ενας από τους λόγους είναι και οι νοσηλείες στη διασπορά. Δηλαδή παθολογικά και πνευμονολογικά περιστατικά νοσηλεύονται σε επεμβατικές κλινικές.



Σύμφωνα με την ΠΟΕΔΗΝ, το προσωπικό στα νοσοκομεία λιγόστεψε κατα 3.000 σε σχέση με πέρυσι λόγω μαζικών αποχωρήσεων, ενώ προσλήψεις δεν γίνονται και δεν λαμβάνονται μέτρα ανακοπής του μαζικού κύματος φυγής υγειονομικών (μέτρα όπως μονιμοποίηση συμβασιούχων, αύξηση μισθών, ενταξη στα ΒΑΕ κ.λ.π.).

Πηγή: skai.gr

