Ο υπουργός Ενόπλων Δυνάμεων της Γαλλίας, Σεμπαστιάν Λεκορνί θα συναντηθεί αύριο στο Ισραήλ με οικογένειες ομήρων και θα έχει συνομιλίες με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου, τον υπουργό Άμυνας Γιοάβ Γκάλαντ και πολλά μέρη του πολεμικού συμβουλίου, με τα οποία θα συζητήσει την κατάσταση στη Λωρίδα της Γάζας και τον κίνδυνο κλιμάκωσης του πολέμου.

Οι επαφές του Λεκορνί θα επικεντρωθούν στην κατάσταση στη Γάζα, τις προσπάθειες για την απελευθέρωση των Γάλλων ομήρων και τον εντοπισμό των αγνοουμένων, την προστασία του άμαχου πληθυσμού και την ανθρωπιστική βοήθεια που παρέχει η Γαλλία. Θα συζητηθούν επίσης οι προσπάθειες για την αποτροπή μιας επέκτασης του πολέμου, ιδίως στον Λίβανο και την Ερυθρά Θάλασσα.

Αυτή είναι η δεύτερη επίσκεψη του Λεκορνί στο Ισραήλ από την έναρξη του πολέμου με τη Χαμάς.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.