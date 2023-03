Μεγάλος σεισμός 6,5 Ρίχτερ στο Αφγανιστάν

Ισχυρή σεισμική δόνηση, μεγέθους 6,5 Ρίχτερ, σημειώθηκε στις 6.17 το απόγευμα (ώρα Ελλάδας) 47 χιλιόμετρα δυτικά-νοτιοδυτικά της πόλης Ασκασάμ του Αφγανιστάν σύμφωνα με αναθεωρημένη λύση του Ευρωμεσογειακού Ινστιτούτου.

Ο σεισμός έγινε αισθητός σε Πακιστάν και Ινδία.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για θύματα ή υλικές ζημιές.

#Earthquake 77 km SE of #Fayzabad (#Afghanistan) 8 min ago (local time 21:17:24). Colored dots represent local shaking & damage level reported by eyeswitnesses. Share your experience via:

📱https://t.co/LBaVNedgF9

🌐https://t.co/ppuKiRs4hm pic.twitter.com/Nuh4xGVoYS