Στόρμι Ντάνιελς εναντίον οπαδού του Τραμπ: «Αν μπει στη φυλακή θα χορέψω στο δρόμο»

Η σταρ ταινιών πορνό Στόρμι Ντάνιελς ανακοίνωσε την Τρίτη ότι θα «χορέψει στο δρόμο» εάν ο τέως πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ καταλήξει στη φυλακή. Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε το πρωί του Σαββάτου ότι αναμένει να συλληφθεί σήμερα Τρίτη στη Νέα Υόρκη. Αιτία θα είναι ο χρηματισμός της πορνοστάρ Στόρμι Ντάνιελς για να εξασφαλίσει τη σιωπή της.



Η Ντάνιελς δεσμεύτηκε στο Twitter ότι υλοποιήσει την απόφασή της αφότου ένας οπαδός του Τραμπ ανήρτησε απειλητικό μήνυμα εναντίον της.



«Μια αηδιαστική εκφυλισμένη ιερόδουλη δέχεται χρήματα για να παγιδέψει έναν αθώο άνθρωπο!», έγραψε χρήστης του Twitter. «Καλή τύχη να περπατάς στους δρόμους μετά από αυτό! Ο Ντόναλντ Τραμπ είναι o πρόεδρός μας και θα εκλεγεί με μεγάλη επιτυχία το 2024!»

Sooo...tiny paid me to frame himself? You sound even dumber than he does during his illiterate ramblings. And I won't walk, I'll dance down the street when he is "selected" to go to jail. https://t.co/yVmLr858VH