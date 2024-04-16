Σε κατάσταση συναγερμού τέθηκε την Τρίτη το αεροδρόμιο του Μπέρμιγχαμ, μετά από αναφορά του πιλότου επιβατικού αεροσκάφους για «ύποπτο αντικείμενο».

Το αεροσκάφος της Aer Lingus πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση στο αεροδρόμιο του Μπέρμιγχαμ., όπου ενεργοποιήθηκαν οι ομάδες αντιμετώπισης και απενεργοποίησης εκρηκτικών μηχανισμών.

Η πτήση απογειώθηκε από το Μπέρμιγχαμ με προορισμό το Μπέλφαστ. Δέκα λεπτά αργότερα, ο πιλότος επικοινώνησε με τον πύργο ελέγχου στο Μπέρμιγχαμ και ζήτησε να ακολουθήσει διαδικασία αναγκαστικής προσγείωσης λόγω ύποπτου αντικειμένου.

Στο σημείο έσπευσαν τέσσερα θωρακισμένα αυτοκίνητα, προκειμένου να ξεκινήσει η διαδικασία ελέγχου.

Το αεροσκάφος εκκενώθηκε από τους 76 επιβάτες του αμέσως μόλις προσγειώθηκε στο Μπέρμιγχαμ.

Μετά τον έλεγχο, διαπιστώθηκε ότι το δεν υπάρχει πλέον κίνδυνος, ωστόσο η αναστάτωση που προκλήθηκε ήταν μεγάλη. Δεκάδες πτήσεις ακυρώθηκαν ή καθυστέρησαν και χιλιάδες επιβάτες καθυστέρησαν να αναχωρήσουν για τους προορισμούς τους.

Πηγή: skai.gr

