Φωτογραφία από βαλλιστικό πύραυλο του Ιράν, ο οποίος ανασύρθηκε από τη Νεκρά Θάλασσα, έδωσε στη δημοσιότητα η ισραηλινή πρεσβεία στην Ελλάδα.
Όπως σημειώνεται, η Τεχεράνη εξαπέλυσε 110 βαλλιστικούς πυραύλους προς το Ισραήλ, προκειμένου να προκαλέσει ζημιά.
Το Ιράν εξαπέλυσε 110 τέτοιους βαλλιστικούς πυραύλους προς το Ισραήλ..το Ιράν φυσικά και προσπαθούσε να προκαλέσει ζημιά με τέτοιου είδους πυραύλους.. ο συγκεκριμένος ανασύρθηκε από τη Νεκρά Θάλασσα από τις IDF. https://t.co/IIlPSLAdmK— Israel in Greece 🇮🇱🇬🇷 (@IsraelinGreece) April 16, 2024
Πηγή: skai.gr
