Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Φωτογραφία ιρανικού βαλλιστικού πυραύλου από την ισραηλινή πρεσβεία - «Εξαπέλυσε 110 τέτοιους»

Στόχος της Τεχεράνης ήταν να προκαλέσει ζημιά, αναφέρει η ισραηλινή πρεσβεία

βαλλιστικός πύραυλος

Φωτογραφία από βαλλιστικό πύραυλο του Ιράν, ο οποίος ανασύρθηκε από τη Νεκρά Θάλασσα, έδωσε στη δημοσιότητα η ισραηλινή πρεσβεία στην Ελλάδα.

Όπως σημειώνεται, η Τεχεράνη εξαπέλυσε 110 βαλλιστικούς πυραύλους προς το Ισραήλ, προκειμένου να προκαλέσει ζημιά.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Μεσανατολικό Ισραήλ Ιράν βαλλιστικός πύραυλος
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
2 0 Bookmark