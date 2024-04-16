Περισσότερες από 130 επιθέσεις τους τελευταίους έξι μήνες έχει δεχθεί το αμερικανικό ναυτικό στη Μέση Ανατολή, σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου Άμυνας των ΗΠΑ.

Το δε κόστος, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ανέρχεται σε ένα δισ. δολάρια, αναδεικνύοντας τη σοβαρότητα της κατάστασης στην περιοχή.

Το κόστος αναπλήρωσης των πυρομαχικών σε τακτική βάση, ανεβαίνει ακόμη περισσότερο, φτάνοντας στα δύο δισ. δολάρια.

Πηγή: skai.gr

