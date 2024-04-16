Ένα βήμα πιο κοντά στην απάντηση προς το Ιράν βρίσκεται πλέον το Ισραήλ. Μετά την ολοκλήρωση του σημερινού πολεμικού συμβουλίου στο Ισραήλ, αποφασίστηκε το «πως» θα εφαρμοστούν τα αντίποινα, γεγονός που αποδεικνύει ότι η κυβέρνηση Νετανιάχου είναι αποφασισμένη να αντιδράσει, με όποιους κινδύνους συνεπάγεται κάτι τέτοιο για μία συνολικότερη ανάφλεξη στην περιοχή της Μέσης Ανατολής.

Ωστόσο, το πολεμικό συμβούλιο δεν έλαβε αποφάσεις για το «πότε», το οποίο παραμένει ανοιχτό σε όλα τα ενδεχόμενα.

Επίσης, από διαρροές προκύπτει ότι οι προτάσεις για πλήγμα σε ευαίσθητους στόχους του Ιράν απορρίφθηκαν.

Εντοπίζεται και μια ακόμη διάσταση απόψεων σχετικά με το αν θα πρέπει να εξασφαλιστεί η αποδοχή του σχεδίου από τους συμμάχους και ιδιαίτερα από τις ΗΠΑ.

Να σημειώσουμε ότι στο πολεμικό συμβούλιο της Κυριακής, είχε αποφασιστεί να υπάρξει αντίδραση και δεν είχαν καταλήξει στο «πώς» και στο «πότε». Αξιωματούχος είχε σχολιάσει ότι «η απάντηση θα δοθεί στο μέγεθος και σε ημερομηνία που θα αποφασίσει το Ισραήλ».

Γκάλαντ: Θα χτυπήσουμε όποιον μας πολεμήσει

Νωρίτερα, ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Γιόαβ Γκάλαντ, είχε δώσει το στίγμα της αποφασιστικότητας του Ισραήλ να απαντήσει δυναμικά στο Ιράν.

«Το Ιράν απέτυχε. Θα αποτύχουν να αποτρέψουν το Ισραήλ», τόνισε ο Γιόαβ Γκάλαντ, σε ομιλία του στο ισραηλινό στράτευμα στα βόρεια της χώρας.

«Οι Ιρανοί δεν θα μπορέσουν να εφαρμόσουν μια διαφορετική εξίσωση αποτροπής ενάντια στο κράτος του Ισραήλ», τόνισε ο Γκάλαντ και πρόσθεσε:

«Τα αεροσκάφη της Πολεμικής Αεροπορίας επιχειρούν παντού, οι ουρανοί της Μέσης Ανατολής είναι ανοιχτοί, όποιος εχθρός πολεμήσει εναντίον μας, θα ξέρουμε πώς να τον χτυπήσουμε όπου κι αν βρίσκεται», πρόσθεσε.

«Εξουδετερώθηκε» διοικητής της Χεζμπολάχ στον Λίβανο

Δεύτερη επίθεση στο έδαφος του Λιβάνου, μέσα σε λίγες ώρες, πραγματοποίησε το Ισραήλ, «εξουδετερώνοντας» υψηλόβαθμο διοικητή της Χεζμπολάχ, όπως ανακοίνωσαν οι IDF.

Πρόκειται για τον Ismail Yousef Baz, ο οποίος στοχοποιήθηκε ενώ βρισκόταν εν κινήσει με το όχημά του στο παραλιακό μέτωπο του Λιβάνου, στην πόλη Ain Baal.

Οι IDF έδωσαν στη δημοσιότητα βίντεο από τη στιγμή της επίθεσης:

מוקדם יותר היום צה״ל תקף וחיסל באמצעות כלי טיס של חיל האוויר במרחב עין בעאל שבלבנון את המחבל איסמאעיל יוסף באז, מפקד גזרת החוף בארגון הטרור.



איסמאעיל שימש כגורם בכיר וותיק בזרוע הצבאית של חיזבאללה במספר תפקידים. דרגתו הנוכחית מקבילה לדרגת מח"ט >> pic.twitter.com/UzL6qkqGu0 — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) April 16, 2024

Πηγή: skai.gr

