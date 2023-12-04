Βαρομετρικό χαμηλό με βροχές και καταιγίδες για αύριο Τρίτη

Βαρομετρικό χαμηλό θα επηρεάσει αύριο Τρίτη 5 Δεκεμβρίου και την Τετάρτη 6 Δεκεμβρίου, τη χώρα μας σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά δεδομένα του meteo.gr.

Τα κυριότερα χαρακτηριστικά της κακοκαιρίας θα είναι οι βροχές και οι καταιγίδες ενώ η θερμοκρασία θα παρουσιάσει πτώση.

Πιο αναλυτικά:

Την Τρίτη 05/12 αναμένονται αρχικά τοπικές βροχές κυρίως στα ανατολικά και νότια ηπειρωτικά, στο Αιγαίο και στην Κρήτη. Τα φαινόμενα από το μεσημέρι θα παρουσιάσουν σταδιακή ενίσχυση και θα επεκταθούν στις υπόλοιπες περιοχές της χώρας. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά ηπειρωτικά. Σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση του επεισοδίου βροχόπτωσης (Regional Precipitation Index), η οποία εφαρμόζεται από τη μονάδα Meteo του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, το επεισόδιο βροχόπτωσης κατατάσσεται στην Κατηγορία 2 (Μέτρια). Η θερμοκρασία θα παρουσιάσει πτώση της τάξης των 4 έως 7 βαθμών. Στο Αιγαίο θα επικρατήσουν βόρειοι άνεμοι ενώ στο Ιόνιο θα επικρατήσουν νότιοι άνεμοι έως 5 και τοπικά έως 6 μποφόρ.

Την Τετάρτη 06/12 τα φαινόμενα θα επηρεάσουν αρχικά όλη τη χώρα όμως από απόγευμα θα περιοριστούν στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά και στο Ανατολικό Αιγαίο. Η θερμοκρασία δεν θα παρουσιάσει αξιόλογη μεταβολή ενώ οι άνεμοι στο Ιόνιο δεν θα ξεπερνούν τα 6 μποφόρ και στο Αιγαίο τα 7 μποφόρ.

Σύμφωνα με την ΕΜΥ, νέα πρόσκαιρη επιδείνωση θα παρουσιάσει ο καιρός και θα επηρεάσει τις περισσότερες περιοχές της χώρας μας από το βράδυ της Τρίτης (05-12-2023) και από τα δυτικά μέχρι το βράδυ της Τετάρτης (06-12-2023).

Πιο αναλυτικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

1. Την Τρίτη (05-12-2023)

α) Από το βράδυ στο Ιόνιο, την Ήπειρο και την Πελοπόννησο.

β) Τη νύχτα τα φαινόμενα θα επεκταθούν ανατολικότερα και θα επηρεάσουν την ανατολική Στερεά (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής), την Εύβοια, τις Σποράδες και τις δυτικές Κυκλάδες.

2. Την Τετάρτη (06-12-2023)

α) Στο Ιόνιο, την Ήπειρο, την Πελοπόννησο, την ανατολική Στερεά (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής) και την Εύβοια έως το μεσημέρι.

β) Στη Θεσσαλία (κυρίως τα ανατολικά τμήματα), τις Σποράδες, την Κεντρική Μακεδονία (κυρίως Πιερία), τις Κυκλάδες και την Κρήτη έως αργά το απόγευμα.

γ) Από το πρωί και μέχρι το βράδυ της Τετάρτης στα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα.

Περισσότερες λεπτομέρειες για την εξέλιξη του καιρού στα τακτικά και έκτακτα δελτία καιρού, στην ιστοσελίδα της ΕΜΥ (www.emy.gr). Η επικαιροποίηση των έκτακτων δελτίων γίνεται ανά δωδεκάωρο.

