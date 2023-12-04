Έως σημερα αργά το απόγευμα προβλέπονται βροχές και καταιγίδες, ενώ νέα πρόσκαιρη επιδείνωση θα παρουσιάσει ο καιρός από αύριο το βράδυ σύμφωνα με σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία και το επικαιροποιημένο Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού που εκδόθηκε από την ΕΜΥ.

Α. Πιο συγκεκριμένα για σήμερα Δευτέρα (04-12-2023) τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται στην ανατολική και νότια χώρα έως αργά το απόγευμα. Πιο αναλυτικά θα επηρεαστούν κατά τόπους οι Σποράδες, η Εύβοια, η ανατολική Στερεά, η ανατολική και νότια Πελοπόννησος και τα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου.

Β. Νέα πρόσκαιρη επιδείνωση θα παρουσιάσει ο καιρός και θα επηρεάσει τις περισσότερες περιοχές της χώρας μας από το βράδυ της Τρίτης (05-12-2023) και από τα δυτικά μέχρι το βράδυ της Τετάρτης (06-12-2023).

Πιο αναλυτικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

1. Την Τρίτη (05-12-2023)

α) Από το βράδυ στο Ιόνιο, την Ήπειρο και την Πελοπόννησο.

β) Τη νύχτα τα φαινόμενα θα επεκταθούν ανατολικότερα και θα επηρεάσουν την ανατολική Στερεά (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής), την Εύβοια, τις Σποράδες και τις δυτικές Κυκλάδες.

2. Την Τετάρτη (06-12-2023)

α) Στο Ιόνιο, την Ήπειρο, την Πελοπόννησο, την ανατολική Στερεά (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής) και την Εύβοια έως το μεσημέρι.

β) Στη Θεσσαλία (κυρίως τα ανατολικά τμήματα), τις Σποράδες, την Κεντρική Μακεδονία (κυρίως Πιερία), τις Κυκλάδες και την Κρήτη έως αργά το απόγευμα.

γ) Από το πρωί και μέχρι το βράδυ της Τετάρτης στα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα.

Περισσότερες λεπτομέρειες για την εξέλιξη του καιρού στα τακτικά και έκτακτα δελτία καιρού, στην ιστοσελίδα της ΕΜΥ (www.emy.gr). Η επικαιροποίηση των έκτακτων δελτίων γίνεται ανά δωδεκάωρο.

Πηγή: skai.gr

