Νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες στην ανατολική και νότια χώρα. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά μέχρι και τις πρωινές ώρες στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και τα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου (περιοχή Λήμνου, Σαμοθράκης) και μέχρι αργά το απόγευμα στην ανατολική Στερεά, την ανατολική και νότια Πελοπόννησο, την Εύβοια, τις Σποράδες και τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου. Λίγα χιόνια θα πέσουν στα ορεινά της Θράκης.

Οι άνεμοι στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στο βόρειο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ. Στην υπόλοιπη χώρα θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ, στρεφόμενοι βαθμιαία σε βόρειους βορειοανατολικούς με την ίδια ένταση.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση και θα κυμανθεί στα βόρεια ηπειρωτικά από 00 έως 14 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές από 08 έως 18 βαθμούς, ενώ στη νότια νησιωτική χώρα θα φτάσει τους 21 βαθμούς Κελσίου. Τις πρωινές και βραδινές ώρες στα βόρεια ηπειρωτικά θα σημειωθεί κατά τόπους παγετός.

Στην επικαιροποίηση του έκτακτου δελτίου της ΕΜΥ, τα μεσάνυχτα της Κυριακής, αναφερεται:

Α. Πιο συγκεκριμένα για σήμερα Δευτέρα (04-12-2023) πρόσκαιρη επιδείνωση θα παρουσιάσει ο καιρός στην ανατολική και νότια χώρα έως και τις απογευματινές ώρες με κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες, που θα συνοδεύονται από μεγάλη συχνότητα κεραυνών, χαλαζοπτώσεις και ισχυρούς ριπαίους ανέμους κατά τη διάρκεια των φαινομένων. Πιο αναλυτικά θα επηρεαστούν μέχρι και τις πρωινές ώρες η ανατολική Μακεδονία, η Θράκη και τα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου (περιοχή Λήμνου - Σαμοθράκης) και μέχρι αργά το απόγευμα κατά τόπους οι Σποράδες, η Εύβοια, η ανατολική Στερεά, η ανατολική και νότια Πελοπόννησος και τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου.

Β. Σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία νέα μεταβολή του καιρού θα επηρεάσει τις περισσότερες περιοχές της χώρας μας με ισχυρές βροχές και καταιγίδες από το βράδυ της Τρίτης (05-12-2023) και από τα δυτικά μέχρι το βράδυ της Τετάρτης (06-12-2023).

Αναλυτικά η πρόγνωση του καιρού:

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές τις πρωινές ώρες, γρήγορα όμως τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν. Λίγα χιόνια θα πέσουν στα ορεινά της Θράκης. Στις υπόλοιπες περιοχές νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες, με πιθανότητα τοπικών βροχών κυρίως στην κεντρική Μακεδονία.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 05 έως 14 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 3 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Στη δυτική Πελοπόννησο νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες κυρίως στα νότια, όπου τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά μέχρι το απόγευμα. Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα κατά τόπους αυξημένες.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 5 και στο Ιόνιο τοπικά 6 μποφόρ με σταδιακή εξασθένηση από το μεσημέρι.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 4 με 6 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά μέχρι αργά το απόγευμα.

Ανεμοι: Δυτικοί νοτιοδυτικοί 3 με 5 και στα βόρεια βορειοδυτικοί τοπικά 6 μποφόρ. Βαθμιαία θα στραφούν σε βορειοανατολικούς 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες, με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες κυρίως στις βόρειες και δυτικές Κυκλάδες τις πρωινές και μεσημβρινές ώρες και στη δυτική Κρήτη από το απόγευμα.

Ανεμοι: Νότιοι νοτιοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ, από το μεσημέρι βαθμιαία θα στραφούν σε βόρειους βορειοανατολικούς 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 21 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές μέχρι το απόγευμα. Στα Δωδεκάνησα λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές.

Ανεμοι: Νότιοι 4 με 6 γρήγορα στα βόρεια βορειοανατολικοί 5 με 7 και βαθμιαία στα υπόλοιπα μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 16 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 4 με 6 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες κυρίως στα ανατολικά και νότια τμήματα. Τα φαινόμενα στις Σποράδες θα είναι κατά τόπους ισχυρά μέχρι το απόγευμα.

Ανεμοι: Βορειοδυτικοί 3 με 5 και στα ανατολικά έως 6 μποφόρ και βαθμιαία βορειοανατολικοί με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 08 έως 15 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και κυρίως τις πρωινές και μεσημβρινές ώρες σποραδικές καταιγίδες.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και βαθμιαία βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 5 και στα ανατολικά έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες με πιθανότητα τοπικών βροχών.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 5 με 6 μποφόρ με σταδιακή εξασθένηση από το μεσημέρι.

Θερμοκρασία: Από 08 έως 13 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός την Τρίτη

Σε όλη τη χώρα προβλέπονται παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές στα ανατολικά και κυρίως στα νότια και στις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα, μεμονωμένες καταιγίδες. Στα δυτικά οι νεφώσεις βαθμιαία θα αυξηθούν, από το απόγευμα θα σημειωθούν βροχές και από τη νύχτα σποραδικές καταιγίδες πιθανώς ισχυρές. Τα φαινόμενα στη διάρκεια της νύχτας θα επεκταθούν ανατολικότερα.

Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοανατολικοί 3 με 5 και τοπικά το πρωί στα ανατολικά έως 6 μποφόρ, ενώ από το απόγευμα στα δυτικά θα στραφούν σε νοτιοανατολικούς με την ίδια ένταση.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Στα βόρεια θα κυμανθεί από 03 έως 13 βαθμούς, στο Ιόνιο, τα υπόλοιπα ηπειρωτικά και το βόρειο Αιγαίο από 08 έως 18 και τοπικά 19 βαθμούς, ενώ στις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα φτάσει τους 20 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός την Τετάρτη

Σε όλη τη χώρα προβλέπονται αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες πιθανόν κατά τόπους ισχυρές. Τα έντονα φαινόμενα από το μεσημέρι και από τα δυτικά θα εξασθενήσουν και ως το τέλος της ημέρας θα περιοριστούν στα ανατολικότερα τμήματα της χώρας.

Τοπικές χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά ορεινά, κυρίως στα βορειοδυτικά.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν νοτιοανατολικοί και βαθμιαία δυτικοί 4 με 6 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν στα βόρεια ανατολικοί βορειοανατολικοί και στα υπόλοιπα νοτιοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.