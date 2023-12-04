Σήμερα Δευτέρα τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως στα Ανατολικά και Νότια , τα φαινόμενα θα είναι περισσότερα και εντονότερα στα ΒΑ Οι άνεμοι βαθμιαία θα γίνουν παντού Β 4 με 6 μποφόρ και στο Α- ΒΑ Αιγαίο τοπικά 7. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα Βόρεια έως 14 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα έως 18 με 21 βαθμούς.

Την Τρίτη τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες στα Ανατολικά και Νότια , και από το βράδυ στα Δυτικά , που τη νύχτα θα ενταθούν. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο Δ - ΝΔ 5 με 7 μποφόρ και στο Αιγαίο Ν – ΝΔ 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή.

Την Τετάρτη Σε όλη τη χώρα συννεφιά με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες πιθανόν κατά τόπους ισχυρές. Τα έντονα φαινόμενα από το μεσημέρι και από τα δυτικά θα εξασθενήσουν. Τοπικές χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά ορεινά, και κυρίως στα βορειοδυτικά. Η ένταση των ανέμων μέχρι 6 μποφόρ στα πελάγη και η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή.

Την Πέμπτη τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες , θα εκδηλωθούν κυρίως στα Δυτικά , τα Βόρεια και το Α. Αιγαίο που την Παρασκευή θα περιοριστούν στα Ανατολικά. . Η ένταση των ανέμων μέχρι 6 μποφόρ , και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση την Παρασκευή.

Αττική

Καιρός σήμερα. Συννεφιά , με τοπικές βροχές , ίσως και παροδική καταιγίδα. Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ, από το απόγευμα Β 4 με 6 μποφόρ. Θερμοκρασία: έως 18 βαθμούς .

Θεσ/νίκη

Καιρός σήμερα. Συννεφιά με πιθανότητα τοπικών βροχών. Άνεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 5 με 6 μποφόρ με σταδιακή εξασθένηση από το μεσημέρι. Θερμοκρασία: έως 13 βαθμούς.

