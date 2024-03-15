«Σύμμαχος» θα είναι ο καιρός για τους εκδρομείς το τριήμερο. Όπως αναφέρει η μετεωρολόγος του ΣΚΑΪ Χριστίνα Σούζη, σε γενικές γραμμές ο καιρός δεν πρόκειται να προκαλέσει προβλήματα. Μόνο την Κυριακή θα υπάρξει αστάθεια το απόγευμα με τοπικές μπόρες και καταιγίδες μικρής διάρκειας.

Το Σάββατο θα έχουμε αρχικά λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά θα σημειωθούν μικρές τοπικές μπόρες, και κυρίως στα ορεινά, ίσως και μεμονωμένες καταιγίδες. Το ίδιο θα συμβεί και στην Αττική, με μπόρες ανάλογες της Παρασκευής. Οι άνεμοι δεν πρόκειται να ξεπεράσουν τα τρία με τέσσερα Μποφόρ.

Την Κυριακή, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά της ηπειρωτικής χώρας, θα σημειωθούν μπόρες και σποραδικές καταιγίδες με εξαίρεση ίσως τη Θράκη. Από αργά το απόγευμα και μέχρι το βράδυ ο καιρός σε όλη σχεδόν τη χώρα θα βελτιωθεί, οπότε την Καθαρή Δεύτερα θα έχουμε αίθριο καιρό με μια μικρή πιθανότητα για λίγες μπόρες στα ορεινά, και λίγες βροχές στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα το πρωί. Οι άνεμοι την Κυριακή θα ενισχυθούν φτάνοντας στα πελάγη και τα πέντε Μποφόρ. Στο ανατολικό Αιγαίο την Καθαρή Δευτέρα οι άνεμοι θα φτάσουν τα έξι Μποφόρ, αλλά αυτό θα βοηθήσει στο παραδοσιακό «πέταγμα» του χαρταετού. Η θερμοκρασία το Σαββατοκύριακο θα κυμανθεί στους 18 με 19 βαθμούς Κελσίου, δηλαδή υψηλότερη θερμοκρασίες της κανονικής. Την Καθαρά Δευτέρα μάλιστα, θα δούμε και 20 βαθμούς θερμοκρασία.

Η πρόγνωση του καιρού από την ΕΜΥ αναλυτικά ανά περιοχές

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη νεφώσεις με τοπικές βροχές ή όμβρους τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Στις υπόλοιπες περιοχές αραιές νεφώσεις, που βαθμιαία θα πυκνώσουν και τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι στα ορεινά.

Ανεμοι: Ανατολικοί νοτιοανατολικοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 03 έως 16 με 17 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις, που βαθμιαία θα πυκνώσουν και τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι κυρίως στα ορεινά.

Ανεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 06 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου θα είναι 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις, που βαθμιαία θα πυκνώσουν και τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι κυρίως στα ορεινά.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 έως 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 08 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις, πρόσκαιρα πιο πυκνές τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι κυρίως στα ορεινά της Κρήτης.

Ανεμοι: Ανατολικοί βορειοανατολικοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις, πρόσκαιρα πιο πυκνές τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα βόρεια, όπου υπάρχει πιθανότητα να σημειωθούν τοπικές βροχές.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί και στα βόρεια βορειοανατολικοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις, που βαθμιαία θα πυκνώσουν και τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι κυρίως στα ορεινά.

Ανεμοι: Ανατολικοί νοτιοανατολικοί 2 με 3 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 06 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις, που βαθμιαία θα πυκνώσουν και τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι κυρίως στα ορεινά.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις, που βαθμιαία θα πυκνώσουν και τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι κυρίως στα γύρω ορεινά.

Ανεμοι: Νότιοι νοτιοανατολικοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 08 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ

Αυξημένες νεφώσεις στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες αρχικά στα ανατολικά ηπειρωτικά και τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα υπόλοιπα ηπειρωτικά και την Κρήτη. Από αργά το απόγευμα ο καιρός θα βελτιωθεί σε όλη σχεδόν τη χώρα, ενώ ασθενή τοπικά φαινόμενα θα διατηρηθούν στην κεντρική Μακεδονία και την Κρήτη.

Η ορατότητα τις πρωινές βραδινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 2 με 4 και στα πελάγη έως 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δε θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στα βόρεια τους 16 με 18 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα τους 18 με 19 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ

Στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα προβλέπονται αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές μέχρι το μεσημέρι.

Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά όπου θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι στα κεντρικά και νότια ορεινά.

Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 2 με 4, στα ανατολικά και νότια πελάγη τοπικά 5 και στο ανατολικό Αιγαίο έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο.

"Μεγάλη έξοδος"

Μεγάλη είναι η έξοδος των Αθηναίων και των κατοίκων μεγάλων αστικών κέντρων τόσο για το τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας όσο και για το αμέσως επόμενο, της 25ης Μαρτίου. Οι δημοφιλείς καρναβαλικοί προορισμοί, με κορυφαία την Πάτρα, αναμένεται να βουλιάξουν, ενώ οι πληρότητες πλησιάζουν το 100% και σε όσα χιονοδρομικά κέντρα λειτουργούν.

Πληρότητες που ξεπερνούν το 90% στα «τυχερά» χιονοδρομικά. Μετά από ένα χειμώνα με χιόνι λιγοστό, στα μέσα Μαρτίου και με δυο τριήμερα ενόψει, όσα χιονοδρομικά είναι ντυμένα στα λευκά, ετοιμάζονται να κάνουν χρυσές δουλειές.

«Υπάρχει πληρότητα σχεδόν στο 100% και για τα δύο τριήμερα που μας έρχονται και της Αποκριάς και της 25ης Μαρτίου. Σταθήκαμε από τα τυχερά χιονοδρομικά όπου η παρουσία του χιονιού ήταν έντονη φέτος. Μας επέτρεψε και να ανοίξουμε εγκαίρως φέτος και να δουλέψουμε» δήλωσε στον ΣΚΑΪ ο Διευθυντής Χιονοδρομικού Κέντρου Παρνασσού Αντώνης Τουρκοχωρίτης.

«Δυστυχώς μετά από μια περίοδο με έλλειψη χιονιού φτάσαμε μέσα Μαρτίου όπου έχουμε την τύχη και την χαρά να έχουμε δύο τριήμερα. Μέρα με την μέρα η κίνηση αυξάνεται και θεωρούμε ότι με την πολύ καλή ποσότητα και ποιότητα χιονιού που υπάρχει το μέρος μας θα κατακλυστεί από κόσμο» δήλωσε από πλευράς του ο Διευθυντής Χιονοδρομικού Κέντρου Βόρρας- Καϊμακτσαλάν Θάνος Παναγιωτόπουλος.

Στα Καλάβρυτα, το χιονοδρομικό δεν άνοιξε καθόλου, και οι ξενοδόχοι της περιοχής ποντάρουν στα δύο διαδοχικά τριήμερα για να πάρουν μια ανάσα.

Στους κλασικούς καρναβαλικούς προορισμούς, η Πάτρα έχει και πάλι τα πρωτεία, με 100% πληρότητα, καθώς η πόλη είναι έτοιμη να υποδεχτεί το τριήμερο περισσότερους από 100 χιλιάδες επισκέπτες.

Αλλά και τα ΚΤΕΛ δεν προλαβαίνουν να βγάζουν δρομολόγια.

Κατά 15 με 20% αναμένεται να είναι αυξημένη η κίνηση φέτος στο υπεραστικό ΚΤΕΛ της Πάτρας το τριήμερο του καρναβαλιού. «Κορωνίδα» των επισκεπτών για μια ακόμη χρονιά αναμένεται να είναι οι αφίξεις από Αθήνα. Στις προτιμήσεις όμως των εκδρομέων βρίσκονται και άλλοι καρναβαλικοί προορισμοί εκτός από την Πάτρα, όπως η Ξάνθη, η Κοζάνη και το Ρέθυμνο. Και σε κάποιες από αυτές τις περιοχές η πληρότητα σε ξενοδοχεία και διαμερίσματα βραχυχρόνιας μίσθωσης αγγίζει το 100%.

Αυξημένα μέτρα της Τροχαίας και απαγόρευση φορτηγών άνω των 3,5 τόνων

Στο πλαίσιο της μείωσης των κυκλοφοριακών προβλημάτων, της βελτίωσης της οδικής κυκλοφορίας και της αύξησης του βαθμού οδικής ασφάλειας, κατά την περίοδο των εορτών των Αποκριών και της Καθαράς Δευτέρας, εκτός των μέτρων διευκόλυνσης της κυκλοφορίας που θα ληφθούν σε τοπικό επίπεδο, θα ισχύσει και απαγόρευση κυκλοφορίας όλων των φορτηγών αυτοκινήτων μέγιστου επιτρεπόμενου βάρους άνω των 3,5 τόνων ως κατωτέρω:

Το Σάββατο 16 Μαρτίου 2024, από ώρα 08:00 έως 13:00, για το ρεύμα εξόδου:

Στον αυτοκινητόδρομο Α8 (Αθήνα-Πάτρα) από τα Διόδια Ελευσίνας (Χ.Θ. 26+500) μέχρι τα Διόδια Ρίου (Χ.Θ. 199+660) στην κατεύθυνση προς Πάτρα.

Στον αυτοκινητόδρομο Α1 (Αθήνα-Θεσσαλονίκη-Εύζωνοι), από τον κόμβο Αγ. Στεφάνου (Κρυονέρι) (Χ.Θ. 27+960) μέχρι τη διασταύρωση του Μπράλου (Χ.Θ. 203+065), από τον κόμβο Ροδίτσας (Λαμία) (Χ.Θ. 212+625) μέχρι τον κόμβο Ραχών Φθιώτιδας (Χ.Θ. 242+479), από τα Διόδια Μακρυχωρίου (Χ.Θ. 374+291) μέχρι τον κόμβο Λεπτοκαρυάς (Χ.Θ. 410+359) στην κατεύθυνση προς Θεσσαλονίκη.

Στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης-Ν. Μουδανιών, από τη γέφυρα Θέρμης έως τον κόμβο Ν. Μουδανιών (61,5 χλμ) στην κατεύθυνση προς Χαλκιδική.

Στον αυτοκινητόδρομο Α11 (Σχηματάρι – Χαλκίδα), από τη διασταύρωσή της με τον αυτοκινητόδρομο Α1 (Χ.Θ. 65+820) μέχρι την υψηλή γέφυρα Χαλκίδας (Χ.Θ. 12+300) στην κατεύθυνση προς Χαλκίδα.

Στην Εθνική οδό Θεσσαλονίκης – Καβάλας, από το 11ο χλμ. (Χ.Θ.11+340) μέχρι τη διασταύρωση Λέων Αμφίπολης (Χ.Θ. 97 + 550) στην κατεύθυνση προς Καβάλα.

Στον αυτοκινητόδρομο Α5 (Ιόνια Οδός) από τη Γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου «Χαρίλαος Τρι-κούπης» (περιοχή Ρίου Χ.Θ. 1+558,47)έως το πέρας της Ιόνιας Οδού (Χ.Θ. 200+991) στην κατεύθυνση προς Ιωάννινα.

Στον αυτοκινητόδρομο Α7 (Κεντρικής Πελοποννήσου), από τον Α/Κ Κορίνθου (Χ.Θ. 85+300) έως τον Ισόπεδο Κυκλικό Κόμβο Σπάρτης (Χ.Θ. 240+800) (Περιμετρική Καλαμάτας) στην κατεύθυνση προς Καλαμάτα.

Στον αυτοκινητόδρομο Α71 (Λεύκτρο-Σπάρτη) από τον Α/Κ Λεύκτρου (0+000) έως τον Α/Κ Σπάρτης (Χ.Θ. 45+000) στην κατεύθυνση προς Σπάρτη.

Στην Εθνική Οδό Ιωαννίνων – Άρτας – Αντιρρίου στην κατεύθυνση προς Αντίρριο.

Στην Εθνική οδό Θεσσαλονίκης – Πολύγυρου (Ε.Ο.16), από τη γέφυρα Θέρμης έως τα όρια της Π.Ε. Θεσσαλονίκης (κόμβος Αγίας Αναστασίας) στην κατεύθυνση προς Πολύγυρο.

Τη Δευτέρα 18 Μαρτίου 2024, από ώρα 15:00 έως 21:00, για το ρεύμα εισόδου:

Στον αυτοκινητόδρομο Α8 (Αθήνα-Πάτρα), από τα Διόδια Ρίου (Χ.Θ. 199+660) μέχρι τα Διόδια Ελευσίνας (Χ.Θ. 26+500) στην κατεύθυνση προς Αθήνα.

Στον αυτοκινητόδρομο Α1 (Αθήνα-Θεσσαλονίκη-Εύζωνοι), στο ρεύμα προς Αθήνα, από τον κόμβο Λεπτοκαρυάς (Χ.Θ. 410+359) μέχρι τα Διόδια Μακρυχωρίου (Χ.Θ. 374+291), από τον κόμβο Ραχών Φθιώτιδας (Χ.Θ. 242+479) μέχρι τον κόμβο Ροδίτσας (Λαμία) (Χ.Θ. 212+625), και από τη διασταύρωση του Μπράλου (Χ.Θ. 203+065) μέχρι τον κόμβο Αγ. Στε-φάνου (Κρυονέρι) (Χ.Θ. 27+960) στην κατεύθυνση προς Αθήνα.

Στην Εθνική Οδό Ν. Μουδανιών – Θεσσαλονίκης από κόμβο Ν. Μουδανιών (61,5 χλμ.) έως την αερογέφυρα Θέρμης στην κατεύθυνση προς Θεσσαλονίκη.

Στον αυτοκινητόδρομο Α11 (Σχηματάρι – Χαλκίδα), από την υψηλή γέφυρα Χαλκίδας (Χ.Θ. 12+300) μέχρι τη διασταύρωσή της με τον αυτοκινητόδρομο Α1 (Χ.Θ. 65+820) στην κατεύθυνση προς Αθήνα.

Στην Εθνική Οδό Καβάλας – Θεσσαλονίκης από τη διασταύρωση Λέων Αμφίπολης (Χ.Θ. 97+550) μέχρι το 11ο χλμ. (Χ.Θ.11+340) αυτής στην κατεύθυνση προς Θεσσαλονίκη.

Στον αυτοκινητόδρομο Α5 (Ιόνια Οδός), από το πέρας της Ιόνιας Οδού (Χ.Θ. 200+991) έως τη Γέφυρα Ρίου – Αντιρρίου «Χαρίλαος Τρικούπης» (Περιοχή Ρίου Χ.Θ. 1+558,47) στην κατεύθυνση προς Ρίο.

Στον αυτοκινητόδρομο Α7 (Κεντρικής Πελοποννήσου), από τον Ισόπεδο Κυκλικό Κόμβο Σπάρτης (Χ.Θ. 240+800) (Περιμετρική Καλαμάτας) έως τον Α/Κ Κορίνθου (Χ.Θ. 85+300) στην κατεύθυνση προς Αθήνα.

Στον αυτοκινητόδρομο Α71 (Λεύκτρο-Σπάρτη), από Α/Κ Σπάρτης (Χ.Θ. 45+000) έως τον Α/Κ Λεύκτρου (0+000) στην κατεύθυνση προς Λεύκτρο.

Στην Εθνική Οδό Ιωαννίνων – Άρτας – Αντιρρίου στην κατεύθυνση προς Ιωάννινα.

Στην Εθνική οδό Θεσσαλονίκης – Πολύγυρου (Ε.Ο.16), από τα όρια της Π.Ε. Θεσσαλονίκης (κόμβος Αγίας Αναστασίας) έως τη γέφυρα Θέρμης στην κατεύθυνση προς Θεσσαλονίκη.

Εξαιρούνται της απαγόρευσης κυκλοφορίας:

Τα οχήματα που προσφέρουν οδική βοήθεια, σύμφωνα με ν. 3651/2008, τα φορτηγά αυτοκίνητα των ΕΛΤΑ, τα φορτηγά αυτοκίνητα των εταιρειών διανομής τύπου, τα φορτηγά αυτοκίνητα δημοσίας (Φ.Δ.Χ.) και ιδιωτικής χρήσης (Φ.Ι.Χ.) που μεταφέρουν ζώντα ζώα, ευπαθή τρόφιμα, όπως αυτά αναφέρονται στη διεθνή συμφωνία ΑΤΡ, (άρθρο 3 του Κεφαλαίου ΙΙ της υπ’ αρ. 50786/3319/2014 (Β’ 2418) κοινής υπουργικής απόφασης, εφόσον το ποσοστό του φορτίου των παραπάνω προϊόντων που μεταφέρονται είναι τουλάχιστον το 10% του ωφέλιμου φορτίου.

Τα γερανοφόρα οχήματα εφόσον παρέχουν έργο οδικής βοήθειας σύμφωνα με τα άρθρα 1 και 6 του ν.3651/2008 (ΦΕΚ Α 44/18.03.2008) και δεν μεταφέρουν άλλα υλικά ή εξοπλισμό πέρα των αναγκαίων για την παροχή υπηρεσιών για το έργο της οδικής βοήθειας και διαθέτουν έγγραφα ή σχετική ηλεκτρονική ενημέρωση για το κατεπείγοντος της αποστολής τους για την παροχή της οδικής βοήθειας.

Τα βυτιοφόρα οχήματα μεταφοράς νερού (υδροφόρα) όταν αυτά κινούνται για την αντιμετώπιση δασικών πυρκαγιών.

Τα φορτηγά οχήματα (ψυγεία) δημοσίας (Φ.Δ.Χ.) και ιδιωτικής χρήσης (Φ.Ι.Χ.) που μεταφέρουν νωπά οπωροκηπευτικά προϊόντα.

Τα φορτηγά οχήματα που μεταφέρουν υποπροϊόντα ζωικής προέλευσης για αδρανοποίηση, σύμφωνα με τον κανονισμό ΕΚ 1069/2009, εφόσον διαθέτουν σχετική άδεια από τη Διεύθυνση Κτηνιατρικής της οικείας Περιφέρειας και συνοδεύονται από το προβλεπόμενο εμπορικό έγγραφο.

Τα φορτηγά οχήματα των Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας (ΔΕΔΔΗΕ, ΑΔΜΗΕ, ΟΤΕ, Φυσικό Αέριο, κ.λπ.) όταν κινούνται για αποκατάσταση έκτακτων βλαβών των δικτύων τους και μόνο εφόσον συνοδεύονται από έγγραφη εντολή του οικείου οργανισμού.

Τα βυτιοφόρα οχήματα που μεταφέρουν καύσιμα για τον ανεφοδιασμό μέσων πυρόσβεσης, εφόσον αυτό αποδεικνύεται από κατάλληλα έγγραφα ή παραστατικά.

Τα φορτηγά οχήματα μεταφοράς εξοπλισμού μουσικών και θεατρικών παραστάσεων και τα φορτηγά οχήματα που χρησιμοποιούνται για την εκτέλεση και μεταφορά εξοπλισμού για την κάλυψη τηλεοπτικών και κινηματογραφικών γεγονότων.

Τα φορτηγά αυτοκίνητα που μεταφέρουν οξυγόνο για ιατρικούς σκοπούς.

Τα μηχανήματα έργου των ΔΕΣΕ και τα φορτηγά οχήματα που χρησιμοποιούνται για την αντιμετώπιση έκτακτων περιστατικών, μετά από αίτημα της αρμόδιας υπηρεσίας Πολιτικής Προστασίας και με σχετική απόφαση της κατά τόπου αρμόδιας Διεύθυνσης Τροχαίας.

Τα οχήματα έκτακτης ανάγκης.

Τα φορτηγά οχήματα και μηχανήματα έργου των εταιρειών παραχώρησης που διαχειρίζονται τους αυτοκινητόδρομους και των υπεργολάβων τους προκειμένου να εκτελούν απρόσκοπτα το έργο που τους έχει ανατεθεί.

Τα φορτηγά οχήματα του Οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού».

Τα φορτηγά οχήματα μεταφοράς αγωνιστικών αυτοκινήτων και τα φορτηγά οχήματα δια-σκευασμένα σε αυτοκινούμενα επισκευής-συντήρησης (service) παροχής βοήθειας σε αγωνιστικά αυτοκίνητα.

Επισημαίνεται ότι η Ελληνική Αστυνομία, με αφορμή την επικείμενη εορταστική περίοδο, έχει προγραμματίσει τη λήψη αυξημένων μέτρων οδικής ασφάλειας στο οδικό δίκτυο όλης της χώρας.

Επιπλέον, υπενθυμίζει και πάλι σε όλους τους οδηγούς και τους χρήστες του οδικού δικτύου ότι, η οδική ασφάλεια είναι υπόθεση όλων μας.

Στο πλαίσιο αυτό συνιστά στους πολίτες:

Πριν ταξιδέψουν να κάνουν τεχνικό έλεγχο στο όχημά τους και να ενημερώνονται για την κατάσταση του οδικού δικτύου και τις καιρικές συνθήκες.

Να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά την οδήγηση και να τηρούν τους κανόνες του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Να σέβονται τις οδικές σημάνσεις και να συμμορφώνονται στις υποδείξεις των τροχονόμων.

Να μην χρησιμοποιούν κατά την οδήγηση κινητά τηλέφωνα ή άλλες συσκευές που αποσπούν την προσοχή τους.

Να μην καταναλώνουν οινοπνευματώδη ποτά, εφόσον πρόκειται να οδηγήσουν.

Να προστατεύουν τα παιδιά που επιβαίνουν στο όχημα, κάνοντας χρήση των παιδικών καθισμάτων.

Να «φορούν» απαραίτητα τις ζώνες ασφαλείας, όπως και τα κράνη στις μοτοσικλέτες.

Να χρησιμοποιούν αντιολισθητικές αλυσίδες, όπου υπάρχουν ειδικές συνθήκες κυκλοφορίας (παγετός κ.λπ.).

Να μην υπερεκτιμούν τις οδηγικές τους ικανότητες και τις τεχνικές δυνατότητες των οχημάτων τους.

Να σέβονται και να προστατεύουν τους συνεπιβάτες και τους συνανθρώπους τους που χρησιμοποιούν το οδικό δίκτυο, οδηγώντας το όχημά τους με υπευθυνότητα και περίσκεψη.

