Σήμερα Πέμπτη Λίγη συννεφιά παροδικά αυξημένη , με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στη Μακεδονία, τη Θράκη, την ανατολική νησιωτική χώρα και πρόσκαιρα το απόγευμα στα υπόλοιπα ηπειρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν Δ – ΒΔ 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 17 με 19 βαθμούς.

Την Παρασκευή τοπικές βροχές θα σημειωθούν το πρωί στα ΒΑ και το μεσημέρι απόγευμα τοπικές μπόρες στα ορεινά Ηπειρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν ΒΔ 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή.

Το Σάββατο Αραιή συννεφιά που βαθμιαία στα Δ -Κ και Β θα πυκνώσει και το μεσημέρι – απόγευμα , θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες , στα ηπειρωτικά ορεινά. Οι Άνεμοι μέχρι 5 μποφόρ στα πελάγη και Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.

Τέλος την Κυριακή , τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες θα σημειωθούν στο Ιόνιο και τα Ηπειρωτικά , που το βράδυ θα περιοριστούν στα Νότια. Άνεμοι Β 3 με 5 μποφόρ και Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Αττική

Καιρός σήμερα. Λίγη συννεφιά , παροδικά αυξημένη το μεσημέρι και το απόγευμα , οπότε και είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες. Άνεμοι: μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία: έως 19 βαθμούς .

Θεσ/νίκη

Καιρός σήμερα. Λίγη συννεφιά πρόσκαιρα αυξημένη τις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες με πιθανότητα τοπικών όμβρων. Άνεμοι: Μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία: έως 18 βαθμούς

