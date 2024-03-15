Σήμερα Παρασκευή τοπικές βροχές θα σημειωθούν το πρωί στα ΒΑ και το μεσημέρι απόγευμα τοπικές μπόρες στα ορεινά Ηπειρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν ΒΔ 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 18 με 19 βαθμούς.

Το Σάββατο Γενικά αίθριος καιρός και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά Ηπειρωτικά και στην Κρήτη θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες. Οι Άνεμοι ΒΔ 3με 5 μποφόρ και Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή.

Την Κυριακή , τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες θα σημειωθούν κυρίως στα Ηπειρωτικά , το μεσημέρι και το απόγευμα. Το βράδυ ο καιρός θα βελτιωθεί στις περισσότερες περιοχές. Άνεμοι Β 3 με 5 μποφόρ και Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα Βόρεια

Τέλος την Καθαρά Δευτέρα Σχεδόν αίθριος καιρός με πιθανότητα για απογευματινή αστάθεια στα Ηπειρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν Β 3 με 5 και από το μεσημέρι στο Αιγαίο τοπικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο.

Αττική

Καιρός σήμερα. Λίγη συννεφιά , παροδικά αυξημένη το μεσημέρι και το απόγευμα , με πιθανότητα για τοπικές μπόρες στα ορεινά. Άνεμοι: ασθενείς 2 με 3 μποφόρ. Θερμοκρασία: έως 19 βαθμούς .

Θεσ/νίκη

Καιρός σήμερα. Λίγη συννεφιά πρόσκαιρα αυξημένη τις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες με πιθανότητα για τοπικές μπόρες , στα γύρω ορεινά. Άνεμοι: Μεταβλητοί ασθενείς. Θερμοκρασία: έως 17 βαθμούς

