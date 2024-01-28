Πτώση της θερμοκρασίας από σήμερα - Έρχονται χιόνια, ισχυροί άνεμοι και βροχές

Επιδείνωση σε δύο κύματα θα παρουσιάσει ο καιρός από σήμερα μέχρι και την Τρίτη, σύμφωνα και με το επικαιροποιημένο δελτίο που εξέδωσε λίγο πριν από τα μεσάνυχτα του Σαββάτου η ΕΜΥ.

Εντονότερα φαινόμενα θα εκδηλωθούν κατά το δεύτερο κύμα τη Δευτέρα.

Κύρια χαρακτηριστικά θα είναι η αισθητή πτώση της θερμοκρασίας κατά τη διάρκεια του τριημέρου από την Κυριακή ως την Τρίτη -της τάξεως των 10 βαθμών Κελσίου- και οι χιονοπτώσεις κυρίως στα ανατολικά της χώρας από το ύψος της Θεσσαλίας και νοτιότερα.

Παράλληλα θα επικρατήσουν θυελλώδεις βοριάδες στο Αιγαίο και θα εκδηλωθούν ισχυρές βροχές και καταιγίδες κυρίως στα νότια θαλάσσια - παραθαλάσσια τμήματα.

Την Τετάρτη οι χιονοπτώσεις βαθμιαία θα εξασθενήσουν και θα περιοριστούν στα ορεινά - ημιορεινά της Κρήτης.

Για την Αττική προβλέπεται ένταση των χιονοπτώσεων από το απόγευμα της Δευτέρας στα ορεινά και ημιορεινά, καθώς και σε περιοχές με χαμηλότερο υψόμετρο από το βράδυ.

Το μεσημέρι του Σαββάτου συνεδρίασε η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας με αντικείμενο την επιδείνωση του καιρού. Η επιτροπη θα συνεδριάσει και σημερα (12.00)

Στις 13:00 θα πραγματοποιηθεί Διυπουργική Επιτροπή με στόχο τον επιχειρησιακό συντονισμό όλων των εμπλεκόμενων υπουργείων και φορέων.

Ο καιρός σήμερα

Σήμερα Κυριακή, στην ανατολική και νότια χώρα προβλέπονται παροδικά αυξημένες νεφώσεις, με τοπικές βροχές και στο Αιγαίο σποραδικές καταιγίδες. Τοπικές χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της Μακεδονίας, της Θράκης, της Θεσσαλίας, της κεντρικής και ανατολικής Στερεάς, της Πελοποννήσου, της Εύβοιας και της Κρήτης.

Στην υπόλοιπη χώρα λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις.

Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 6 και στα πελάγη τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση κυρίως στα ανατολικά. Θα κυμανθεί στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά από -03 (μείον 3) έως 10 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από -01 (μείον 1) έως 14 και στη νησιωτική χώρα από 05 έως 15 βαθμούς Κελσίου.

Τις πρωινές και βραδινές ώρες στα ηπειρωτικά θα σημειωθεί κατά τόπους παγετός.

Αναλυτικά ο καιρός σύμφωνα με το επικαιροποιημένο έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ:

Πιο αναλυτικά:

Α. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν:

α) Σήμερα Κυριακή (28-01-24) από τις πρωινές ώρες, στα ορεινά της Μακεδονίας και της Θράκης, της Θεσσαλίας, της κεντρικής και ανατολικής Στερεάς, της Εύβοιας και της Πελοποννήσου ενώ τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες θα χιονίσει και σε ορεινές περιοχές της Κρήτης.

β) Από τις πρωινές ώρες της Δευτέρας (29-01-24) ασθενείς χιονοπτώσεις θα συνεχιστούν και σε περιοχές με χαμηλότερο υψόμετρο της Μακεδονίας και της Θράκης. Ένταση των χιονοπτώσεων προβλέπεται από το μεσημέρι της Δευτέρας στη Θεσσαλία, τις Σποράδες, την ανατολική και κεντρική Στερεά, την Εύβοια και στα βόρεια και ανατολικά τμήματα της Πελοποννήσου. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν και στα νησιά του Αιγαίου (στα ορεινά) καθώς και σε ορεινές - ημιορεινές περιοχές της Κρήτης.

Ειδικότερα για την Αττική προβλέπεται ένταση των χιονοπτώσεων από το απόγευμα της Δευτέρας (29-01-24) στα ορεινά και ημιορεινά καθώς και σε περιοχές με χαμηλότερο υψόμετρο από το βράδυ.

γ) Την Τρίτη (30-01-24) οι χιονοπτώσεις θα συνεχιστούν ακόμα και σε περιοχές με χαμηλότερο υψόμετρο στη Θεσσαλία, την κεντρική και ανατολική Στερεά (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής), την Εύβοια, τις Σποράδες, τις βόρειες και ανατολικές περιοχές της Πελοποννήσου καθώς και στις ορεινές και ημιορεινές περιοχές των νησιών του βορείου και ανατολικού Αιγαίου, των Κυκλάδων και της Κρήτης.

δ) Την Τετάρτη (31-01-24) οι χιονοπτώσεις βαθμιαία θα εξασθενήσουν και θα περιοριστούν στα ορεινά - ημιορεινά της Κρήτης.

Β. Θυελλώδεις βόρειοι βορειοανατολικοί άνεμοι 8 με 9 και τοπικά 10 μποφόρ θα πνέουν:

α) Από τις πρωινές ώρες της Τρίτης (30-01-24) αρχικά στο βόρειο και βαθμιαία στο κεντρικό και το νότιο Αιγαίο.

β) Την Τετάρτη (31-01-24) οι θυελλώδεις βοριάδες θα διατηρηθούν στο Αιγαίο αλλά από τις προμεσημβρινές ώρες στα βόρεια θα περιοριστούν στα 8 μποφόρ και βαθμιαία θα εξασθενήσουν.

Γ. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται από την πρώτη διαταραχή σήμερα Κυριακή (28-01-24) κατά τόπους στην Εύβοια και την Κρήτη και κυρίως από τη δεύτερη διαταραχή από το μεσημέρι της Δευτέρας (29-01-24) έως και την Τρίτη (30-01-24) κυρίως στις Σποράδες, την Εύβοια, τις Κυκλάδες και την Κρήτη.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.