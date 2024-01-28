Το Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού που εκδόθηκε στις 27-01-2024/1100 επικαιροποιείται σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία.

Βαθμιαία επιδείνωση θα παρουσιάσει ο καιρός καθώς δύο διαταραχές, η πρώτη από σήμερα Κυριακή (28-01-24) και η δεύτερη από το μεσημέρι της Δευτέρας (29-01-24) και την Τρίτη (30-01-24) θα επηρεάσουν τη χώρα. Εντονότερα φαινόμενα θα εκδηλωθούν από τη δεύτερη διαταραχή.

Κύρια χαρακτηριστικά θα είναι η αισθητή πτώση της θερμοκρασίας κατά την διάρκεια του τριημέρου Κυριακής - Τρίτης (της τάξεως των 10 βαθμών Κελσίου) και οι χιονοπτώσεις κυρίως στα ανατολικά προσήνεμα της χώρας από το ύψος της Θεσσαλίας και νοτιότερα.

Παράλληλα θα επικρατήσουν θυελλώδεις βοριάδες στο Αιγαίο και θα εκδηλωθούν ισχυρές βροχές και καταιγίδες κυρίως στα νότια θαλάσσια - παραθαλάσσια τμήματα.

Πιο αναλυτικά:

Α. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν:

α) Σήμερα Κυριακή (28-01-24) από τις πρωινές ώρες, στα ορεινά της Μακεδονίας και της Θράκης, της Θεσσαλίας, της κεντρικής και ανατολικής Στερεάς, της Εύβοιας και της Πελοποννήσου ενώ τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες θα χιονίσει και σε ορεινές περιοχές της Κρήτης.

β) Από τις πρωινές ώρες της Δευτέρας (29-01-24) ασθενείς χιονοπτώσεις θα συνεχιστούν και σε περιοχές με χαμηλότερο υψόμετρο της Μακεδονίας και της Θράκης. Ένταση των χιονοπτώσεων προβλέπεται από το μεσημέρι της Δευτέρας στη Θεσσαλία, τις Σποράδες, την ανατολική και κεντρική Στερεά, την Εύβοια και στα βόρεια και ανατολικά τμήματα της Πελοποννήσου. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν και στα νησιά του Αιγαίου (στα ορεινά) καθώς και σε ορεινές - ημιορεινές περιοχές της Κρήτης.

Ειδικότερα για την Αττική προβλέπεται ένταση των χιονοπτώσεων από το απόγευμα της Δευτέρας (29-01-24) στα ορεινά και ημιορεινά καθώς και σε περιοχές με χαμηλότερο υψόμετρο από το βράδυ.

γ) Την Τρίτη (30-01-24) οι χιονοπτώσεις θα συνεχιστούν ακόμα και σε περιοχές με χαμηλότερο υψόμετρο στη Θεσσαλία, την κεντρική και ανατολική Στερεά (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής), την Εύβοια, τις Σποράδες, τις βόρειες και ανατολικές περιοχές της Πελοποννήσου καθώς και στις ορεινές και ημιορεινές περιοχές των νησιών του βορείου και ανατολικού Αιγαίου, των Κυκλάδων και της Κρήτης.

δ) Την Τετάρτη (31-01-24) οι χιονοπτώσεις βαθμιαία θα εξασθενήσουν και θα περιοριστούν στα ορεινά - ημιορεινά της Κρήτης.

Β. Θυελλώδεις βόρειοι βορειοανατολικοί άνεμοι 8 με 9 και τοπικά 10 μποφόρ θα πνέουν:

α) Από τις πρωινές ώρες της Τρίτης (30-01-24) αρχικά στο βόρειο και βαθμιαία στο κεντρικό και το νότιο Αιγαίο.

β) Την Τετάρτη (31-01-24) οι θυελλώδεις βοριάδες θα διατηρηθούν στο Αιγαίο αλλά από τις προμεσημβρινές ώρες στα βόρεια θα περιοριστούν στα 8 μποφόρ και βαθμιαία θα εξασθενήσουν.

Γ. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται από την πρώτη διαταραχή σήμερα Κυριακή (28-01-24) κατά τόπους στην Εύβοια και την Κρήτη και κυρίως από τη δεύτερη διαταραχή από το μεσημέρι της Δευτέρας (29-01-24) έως και την Τρίτη (30-01-24) κυρίως στις Σποράδες, την Εύβοια, τις Κυκλάδες και την Κρήτη.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

