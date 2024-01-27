«Ψυχρή εισβολή»: Το νέο κύμα κακοκαιρίας με χιόνια και βροχές στη χώρα

Σύμφωνα με τα προγνωστικά στοιχεία του meteo.gr / ΕΑΑ, σημαντική μεταβολή θα παρουσιάσει ο καιρός στη χώρα κατά τη διάρκεια της Κυριακής 28/01, με έμφαση στα ανατολικά και νότια τμήματα όπου θα επικρατήσει κακοκαιρία μέχρι τουλάχιστον και την Τρίτη 30/01.

Η ατμοσφαιρική κυκλοφορία που θα επικρατήσει πάνω από την Ευρώπη από το Σάββατο 27/01 θα έχει ως αποτέλεσμα την προοδευτική μεταφορά ψυχρών αερίων μαζών από τα βορειοανατολικά προς τη χώρα μας, τόσο κοντά στην επιφάνεια του εδάφους, όσο και στην μέση τροπόσφαιρα.

Αναλυτικότερα, στην επιφάνεια του εδάφους θα κυριαρχήσει ο συνδυασμός εκτεταμένου συστήματος υψηλών πιέσεων από τη Δυτική Ευρώπη μέχρι τη Σιβηρία, με βαρομετρικό χαμηλό στην Ανατολική Μεσόγειο, προκαλώντας ενισχυμένο βόρειο-βορειοανατολικό ρεύμα.

Παράλληλα, ατμοσφαιρικές διαταραχές στη μέση τροπόσφαιρα θα κινηθούν από την Ουκρανία προς τη χώρα μας.

Έτσι, τα κύρια χαρακτηριστικά του καιρού από τις μεσημεριανές ώρες της Κυριακής 28/01 και κυρίως από τη Δευτέρα 29/01 θα είναι:

H σημαντική πτώση της θερμοκρασίας

Oι βροχές και οι καταιγίδες κυρίως στο Νότιο Αιγαίο και ιδιαίτερα στην Κρήτη

Οι χιονοπτώσεις σε ορεινά και ημιορεινά τμήματα της ανατολικής και νότιας χώρας, καθώς και σε περιοχές με χαμηλότερο υψόμετρο στα ανατολικά ηπειρωτικά

Οι τοπικά θυελλώδεις βόρειοι-βορειοανατολικοί άνεμοι

Στους προγνωστικούς χάρτες που ακολουθούν παρουσιάζεται η απόκλιση της θερμοκρασίας των αερίων μαζών σε σχέση με τις κλιματικές τους τιμές σε ύψος περίπου 1500 μέτρων πάνω από την Ευρώπη την Κυριακή 28/01 και τη Δευτέρα 29/01.

Το ατμοσφαιρικό αυτό επίπεδο χρησιμοποιείται στη μετεωρολογία για την παρακολούθηση των θερμοκρασιακών μεταβολών στην κατώτερη ατμόσφαιρα.

Όπως παρατηρούμε αέριες μάζες έως και 12 βαθμούς υψηλότερες από τα κλιματικά επίπεδα θα κυριαρχήσουν σε μεγάλο μέρος της Ευρωπαϊκής Ηπείρου, ενώ αέριες μάζες έως και 10 βαθμούς χαμηλότερες από τα κλιματικά επίπεδα θα επικρατήσουν στην Ελλάδα.

Πηγή: skai.gr

