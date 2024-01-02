Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, το meteo.gr του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών παρουσιάζει τα ρεκόρ βροχόπτωσης και θερμοκρασιών για το 2023, σύμφωνα με τις καταγραφές του δικτύου αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών, καθώς και άλλα αξιοσημείωτα μετεωρολογικά στοιχεία του έτους.

Ξεκινώντας ας δώσουμε κάποια αξιοσημείωτα αριθμητικά μεγέθη:

- 46,4 βαθμοί Κελσίου, η υψηλότερη θερμοκρασία του έτους στο Γύθειο, στις 23 Ιουλίου 2023 (καύσωνας Κλέων).

-14,8 βαθμοί Κελσίου, η χαμηλότερη θερμοκρασία του έτους (εκτός χιονοδρομικών κέντρων και δολινών) στη Βωβούσα Ιωαννίνων, στις 8 Φεβρουαρίου 2023 (κακοκαιρία Βαρβάρα)

-23,9 βαθμοί Κελσίου στη δολίνη Βαθυστάλου Παρνασσού στις 12 Φεβρουαρίου 2023.

- 760 χιλιοστά το μεγαλύτερο ημερήσιο ύψος βροχής του έτους (αλλά και η μεγαλύτερη ημερήσια τιμή που έχει καταγραφεί ποτέ στη χώρα μας) στη Ζαγορά Πηλίου (κακοκαιρία Δανιήλ).

- 3210 χιλιοστά ετήσιο ύψος βροχής στα Θεοδώριανα Άρτας.

- 5 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού στη λεκάνη απορροής του Πηνειού (η οποία καλύπτει το μεγαλύτερο μέρος των τριών περιφερειακών ενοτήτων Λάρισας, Καρδίτσας, και Τρικάλων) κατά τη διάρκεια της κακοκαιρίας Δανιήλ. Ο όγκος αυτός του νερού είναι προσεγγιστικά το νερό που καταναλώνει το σύνολο της Αττικής σε 14 χρόνια.

- 1.740.000 στρέμματα καμένων εκτάσεων μέσα στην αντιπυρική περίοδο του 2023, η δεύτερη υψηλότερη έκταση από το 2000 (οι καμένες εκτάσεις το 2007 ήταν 2.710.000 στρέμματα).

- 34 καιρικά γεγονότα με σημαντικές κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις σημειώθηκαν μέσα στο 2023, αριθμός μεγαλύτερος του μέσου όρου της περιόδου 2000-2023 (Δείτε αναλυτικά εδώ).

- 25 ανθρώπινες απώλειες μέσα στο 2023, αριθμός μεγαλύτερος του μέσου όρου της περιόδου 2000-2023.

Στον χάρτη που ακολουθεί παρουσιάζονται οι 10 μεγαλύτερες μέγιστες και οι 10 μικρότερες ελάχιστες θερμοκρασίες (πλην χιονοδρομικών κέντρων και δολινών) για το 2023.

Πέραν των παραπάνω αριθμών, οι δώδεκα μήνες του έτους είχαν τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

Ο Ιανουάριος ήταν ένας πολύ θερμός μήνας με πολύ σημαντικές θετικές αποκλίσεις θερμοκρασίας από τις κανονικές τιμές σε όλα τα γεωγραφικά διαμερίσματα της χώρας.

Το κύριο καιρικό χαρακτηριστικό του Φεβρουαρίου ήταν η κακοκαιρία ΒΑΡΒΑΡΑ με ισχυρές χιονοπτώσεις σε πολλές περιοχές της χώρας, συμπεριλαμβανομένης της Αττικής.

Ο Μάρτιος ήταν ένας μήνας με θερμοκρασίες ελαφρώς υψηλότερες από τις κανονικές τιμές.

Ο Απρίλιος ήταν ένας μήνας με θερμοκρασίες χαμηλότερες από τις κανονικές τιμές.

Ο Μάιος ήταν ένας μήνας με θερμοκρασίες πολύ χαμηλότερες από τις κανονικές τιμές, με πολλές βροχές σε ολόκληρη τη χώρα.

Ο Ιούνιος ήταν ένας μήνας με θερμοκρασίες χαμηλότερες από τις κανονικές τιμές, με πολλές βροχές σε ολόκληρη τη χώρα.

Ο Ιούλιος ήταν ένας πολύ θερμός μήνας με πολύ σημαντικές θετικές αποκλίσεις θερμοκρασίας από τις κανονικές τιμές σε όλα τα γεωγραφικά διαμερίσματα της χώρας. Από τις 12 ως τις 27 Ιουλίου ο καύσωνας Κλέων επηρέασε όλη τη χώρα, ο μεγαλύτερος σε διάρκεια καύσωνας που έχει σημειωθεί πότε στην Ελλάδα. Μεγάλες δασικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν στη Ρόδο και την Αττική.

Ο Αύγουστος ήταν ένα μήνας με θερμοκρασίες ελαφρώς υψηλότερες των κανονικών τιμών, ενώ ο αριθμός των ημερών με ισχυρό μελτέμι στο Αιγαίο ήταν πολύ κοντά στις κανονικές τιμές. Πολύ μεγάλης διάρκειας δασική πυρκαγιά σημειώθηκε στη Ροδόπη και στον Έβρο, καίγοντας συνολικά πάνω από 900.000 στρέμματα.

Οι δύο κακοκαιρίες, Δανιήλ και Ηλίας ήταν το κύριο χαρακτηριστικό του Σεπτεμβρίου. Ειδικά στην κακοκαιρία Δανιήλ, σημειώθηκαν ρεκόρ ημερήσιας βροχής και συνόλου κακοκαιρίας, με ύψη που ποτέ δεν είχαν σημειωθεί στη χώρα μας.

Ο Οκτώβριος ήταν ένας επίσης πολύ θερμός μήνας με πολύ σημαντικές θετικές αποκλίσεις θερμοκρασίας από τις κανονικές τιμές σε όλα τα γεωγραφικά διαμερίσματα της χώρας. Ήταν επίσης πολύ ξηρός.

Ο Νοέμβριος ήταν ένας θερμός μήνας με σημαντικές θετικές αποκλίσεις θερμοκρασίας από τις κανονικές τιμές σε όλα τα γεωγραφικά διαμερίσματα της χώρας.

Ο Δεκέμβριος ήταν ένας μήνας με θερμοκρασίες ελαφρώς πάνω από τις κανονικές τιμές, με αρκετές βροχές κυρίως στα ανατολικά και νότια της χώρας.

