Με την νέα χρονιά ξεκινά ο χειμώνας- Έρχεται αισθητή πτώση της θερμοκρασίας

Με την νέα χρονιά ξεκινά και ο χειμώνας: Έρχεται αισθητή πτώση της θερμοκρασίας- Πότε ξεκινά το «τσουχτερό κρύο»

Όπως τονίζει σε σχετική του ανάρτηση ο Διευθυντής της ΕΜΥ, Θοδωρής Κολυδάς, μετά το σαββατοκύριακο ξεκινά η πτώση της θερμοκρασίας, με σημείο καμπής για τιμές κάτω από τα κανονικά μετά τις 10 του μηνός.

 Μπορεί κάποιοι να μιλούσαν για... Πασχούγεννα, τις προηγούμενες ημέρες λόγω των εξαιρετικά υψηλών, για την εποχή θερμοκρασιών, ωστόσο για τα καλά στην «καρδιά» του χειμώνα φαίνεται πως θα μπούμε τις επόμενες ημέρες αφού η τάση του καιρού μέχρι τα μέσα του μήνα στην Αθήνα δείχνει «τσουχτερό κρύο» προ των πυλών.

Όπως τονίζει σε σχετική του ανάρτηση ο Διευθυντής της ΕΜΥ, Θοδωρής Κολυδάς, μετά το ΣΚ ξεκινά η πτώση της θερμοκρασίας, με σημείο καμπής για τιμές κάτω από τα κανονικά μετά τις 10 του μηνός.

Μάλιστα, ξεκινάνε και κάποιες βροχές από την επόμενη εβδομάδα, όχι όμως ιδιαίτερα σημαντικές.
 

