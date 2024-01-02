Με την νέα χρονιά ξεκινά ο χειμώνας- Έρχεται αισθητή πτώση της θερμοκρασίας

Μπορεί κάποιοι να μιλούσαν για... Πασχούγεννα, τις προηγούμενες ημέρες λόγω των εξαιρετικά υψηλών, για την εποχή θερμοκρασιών, ωστόσο για τα καλά στην «καρδιά» του χειμώνα φαίνεται πως θα μπούμε τις επόμενες ημέρες αφού η τάση του καιρού μέχρι τα μέσα του μήνα στην Αθήνα δείχνει «τσουχτερό κρύο» προ των πυλών.

Όπως τονίζει σε σχετική του ανάρτηση ο Διευθυντής της ΕΜΥ, Θοδωρής Κολυδάς, μετά το ΣΚ ξεκινά η πτώση της θερμοκρασίας, με σημείο καμπής για τιμές κάτω από τα κανονικά μετά τις 10 του μηνός.

Μάλιστα, ξεκινάνε και κάποιες βροχές από την επόμενη εβδομάδα, όχι όμως ιδιαίτερα σημαντικές.



📌 Η ΤΑΣΗ ΤΟΥ ΚΑΙΡΟΥ ΜΕΧΡΙ ΤΑ ΜΕΣΑ ΤΟΥ ΜΗΝΑ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

✅ Μετά το ΣΚ ξεκινά η πτώση της θερμοκρασίας, με σημείο καμπής για τιμές κάτω από τα κανονικά μετά τις 10 του μηνός.

✅ Ξεκινάνε και κάποιες βροχές από βδομάδα, όχι ιδιαίτερα σημαντικές. pic.twitter.com/uW3X4AKmww — Theodoros Kolydas (@KolydasT) January 2, 2024

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.