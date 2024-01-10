Σταδιακή εξασθένηση των φαινομένων παρατηρείται σήμερα το πρωί, μετά τις τοπικά ισχυρές βροχοπτώσεις στα ανατολικά ηπειρωτικά και νότια νησιωτικά τμήματα της χώρας.

Οι χιονοπτώσεις περιορίστηκαν κυρίως πάνω από τα 500 μέτρα υψόμετρο στην κεντρική Ελλάδα σήμερα νωρίς το πρωί και μέχρι το μεσημέρι θα σταματήσουν.

Σύμφωνα με τις καταγραφές του δικτύου μετεωρολογικών σταθμών του meteo.gr του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, παγετός σημειώθηκε σε πολλές περιοχές της ηπειρωτικής χώρας νωρίς το πρωί.

Η χαμηλότερη θερμοκρασία καταγράφηκε στη Βουνάσα Γρεβενών (-6,4 βαθμοί Κελσίου).

Ακολουθούν το Σέλι (-5,2), η Βλάστη Κοζάνης (-4,8), τα Κομνηνά Εορδαίας (-4), το Τέροβο Ιωαννίνων (-3,8), η Βεύη Φλώρινας (-3,7), το Νότιο Πεδίο Κοζάνης (-3,7) και το Μεσόβουνο Κοζάνης (-3,6).

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.