Με δυνατούς ανέμους και μεγάλα ύψη βροχής σε αρκετές περιοχές έκανε την εμφάνισή του -για πρώτη φορά «φέτος»- ο χειμώνας.

Χρειάστηκε να... πιάσουμε Ιανουάριο για να πέσει σε κανονικά για την εποχή.

Σύμφωνα με το Αστεροσκοπείο Αθηνών, τα μεγαλύτερα ύψη βροχής έπεσαν στη Χαλκιδική, όπου προκλήθηκαν και ζημιές.

Δείτε τον πίνακα με τις περιοχές που έβρεξε περισσότερο σήμερα:

Προβλήματα προκλήθηκαν και απο τους θυελλώδεις ανέμους, με τις ριπές να φτάνουν στη Σκιάθο τα 100 χλμ την ώρα.

Δείτε τον σχετικό πίνακα:

Πηγή: skai.gr

