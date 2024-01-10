Στα δυτικά τοπικές νεφώσεις και στα ανατολικά νεφώσεις με τοπικές βροχές θα σημειωθούν σήμερα Τετάρτη.

Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν τις πρωινές ώρες στα νοτιοανατολικά.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν πρόσκαιρα στη Θράκη, τη Μακεδονία, τα ηπειρωτικά ορεινά, τα ορεινά της Κρήτης καθώς και σε ημιορεινές περιοχές του νομού Μαγνησίας. Βαθμιαία βελτίωση από τα βόρεια.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά ανατολικοί βορειοανατολικοί 3 με 5 μποφόρ, στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στο Αιγαίο 7 με 8 και τις πρωινές ώρες τοπικά 9 μποφόρ.

Η θερμοκρασία σε όλη τη χώρα θα σημειώσει πτώση. Θα φτάσει στα βόρεια και κεντρικά τους 05 με 07 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά και το Ιόνιο τους 10 με 12 βαθμούς και στα νησιά του Αιγαίου τους 12 με 14 βαθμούς Κελσίου. Παγετός θα σημειωθεί τις πρωινές και βραδινές ώρες κατά τόπους στα ηπειρωτικά.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις με χιονόνερο και ασθενείς χιονοπτώσεις κυρίως στη Θράκη με γρήγορη βελτίωση από τα δυτικά.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 6 και στα ανατολικά τοπικά 7 με 9 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση.

Θερμοκρασία: Από -03 (μείον 3) έως 07 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία και τη Θράκη 3 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Λίγες τοπικές νεφώσεις.

Ανεμοι: Ανατολικοί βορειοανατολικοί 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 03 έως 12 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 5 με 6 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και χιόνια στα ορεινά. Βαθμιαία τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 5 με 6 και στα ανατολικά τοπικά 7 με 9 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση.

Θερμοκρασία: Από 03 έως 12 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές, που τη νύχτα θα περιοριστούν στην Κρήτη. Λίγα χιόνια θα πέσουν στα ορεινά της Κρήτης.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 6 με 8 και τις πρωινές ώρες στα βόρεια τοπικά 9 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 14 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και τις πρωινές ώρες στα νότια σποραδικές καταιγίδες. Πρόσκαιρες χιονοπτώσεις είναι πιθανόν να σημειωθούν στα βόρεια τις πρωινές ώρες. Βαθμιαία βελτίωση από το απόγευμα.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 6 με 8 και τις πρωινές ώρες στα βόρεια τοπικά 9 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 14 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 5 με 7 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές που βαθμιαία θα περιοριστούν στα ανατολικά. Λίγα χιόνια θα πέσουν στα ορεινά και σε ημιορεινές περιοχές κυρίως του νομού Μαγνησίας (εκτιμώμενο υψόμετρο 500μ.). Βαθμιαία τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στις Σποράδες 7 με 8 μποφόρ, με βαθμιαία εξασθένηση.

Θερμοκρασία: Από 01 έως 07 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές μέχρι το απόγευμα. Νωρίς το πρωί πιθανώς να σημειωθούν ασθενείς χιονοπτώσεις στα ορεινά.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στα ανατολικά τοπικά 7 με 9 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση.

Θερμοκρασία: Από 04 έως 11 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις πρωινές ώρες. Νωρίς το πρωί είναι πιθανό να σημειωθούν ασθενείς τοπικές βροχές και στα γύρω ορεινά - ημιορεινά (εκτιμώμενο υψόμετρο 500μ.) ασθενείς χιονοπτώσεις.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση από το μεσημέρι.

Θερμοκρασία: Από 01 έως 05 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 11-01-2024

Στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη ο καιρός θα είναι σχεδόν αίθριος. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες. Από το μεσημέρι στη δυτική χώρα και από το βράδυ στην ανατολική Πελοπόννησο, την ανατολική Στερεά και τη δυτική Κρήτη θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στο Ιόνιο, στις παράκτιες περιοχές της δυτικής Ελλάδας και από το βράδυ στη νότια Πελοπόννησο και τη δυτική Κρήτη. Τοπικές χιονοπτώσεις θα σημειωθούν από το βράδυ στα ορεινά της κεντρικής Στερεάς και της Πελοποννήσου.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά ανατολικοί νοτιοανατολικοί 4 με 5 μποφόρ, στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στο νοτιοανατολικό Αιγαίο 7 με 8 μποφόρ με σταδιακή εξασθένηση από το μεσημέρι.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στα βόρεια και τα κεντρικά τους 7 με 10 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά και στα νησιά τους 12 με 15 βαθμούς Κελσίου.

Παγετός θα σημειωθεί τις πρωινές και βραδινές ώρες κατά τόπους στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά.

Πηγή: skai.gr

