Σήμερα Τρίτη αρχικά τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες στις περισσότερες περιοχές , βαθμιαία όμως τα φαινόμενα θα περιοριστούν στα Α και Ν και μέχρι το βράδυ θα εξασθενήσουν. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά καθώς και σε ημιορεινές περιοχές της Κ και Β χώρας. Οι άνεμοι θα πνέουν Β στο Αιγαίο τοπικά 7 με 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα Κ και Β έως 10 με 12 βαθμούς , στο Ιόνιο και τα υπόλοιπα Ηπειρωτικά έως 14 με 16 βαθμούς και στο Αιγαίο έως 17 με 18 βαθμούς.

Την Τετάρτη τοπικές βροχές στα Α και Ν , Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν , κυρίως στα κεντρικά και νότια ορεινά - ημιορεινά, καθώς και στα ορεινά της Κρήτης. Άνεμοι Β στο Κ και Ν Αιγαίο 7 με 8 μποφόρ , η θερμοκρασία σε περαιτέρω πτώση.

Τέλος την Πέμπτη από το απόγευμα στα Δ -Κ- και Ν θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες , οι Β άνεμοι στο ΝΑ Αιγαίο μέχρι 7 μποφόρ και η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή.

Αττική

Καιρός σήμερα. Συννεφιά , με τοπικές βροχές κατά διαστήματα, περισσότερες το απόγευμα. Παροδικές χιονοπτώσεις στα Β ορεινά. Άνεμοι Β 5 με 7 και βαθμιαία στα Α 8 μποφόρ , η θερμοκρασία έως 12 βαθμούς.

Θεσ/νίκη

Καιρός σήμερα. Αυξημένη συννεφιά με τοπικές βροχές. Λίγα χιόνια θα πέσουν στα γύρω ορεινά. Άνεμοι : Βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ. Θερμοκρασία: έως 8 βαθμούς.

