Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Σήμερα Τρίτη και αύριο Τετάρτη πτώση της θερμοκρασίας , ενισχυμένοι Βοριάδες , τοπικές βροχές και χιονοπτώσεις.

Η πρόγνωση του καιρού από τη Χριστίνα Σούζη 

Πρόγνωση Καιρού

Σήμερα Τρίτη αρχικά τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες στις περισσότερες περιοχές , βαθμιαία όμως τα φαινόμενα θα περιοριστούν στα Α και Ν και μέχρι το βράδυ θα εξασθενήσουν. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά καθώς και σε ημιορεινές περιοχές της Κ και Β  χώρας. Οι άνεμοι θα πνέουν Β  στο Αιγαίο τοπικά   7 με 8 μποφόρ.   Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα Κ και Β έως 10 με 12 βαθμούς , στο Ιόνιο και τα υπόλοιπα Ηπειρωτικά έως 14 με 16 βαθμούς και  στο Αιγαίο έως 17 με 18  βαθμούς.  

Την Τετάρτη τοπικές βροχές στα Α και Ν , Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν , κυρίως στα κεντρικά και νότια ορεινά - ημιορεινά, καθώς και στα ορεινά της Κρήτης. Άνεμοι Β στο Κ και Ν Αιγαίο 7 με 8 μποφόρ , η θερμοκρασία σε περαιτέρω πτώση.

Τέλος την Πέμπτη από το απόγευμα στα Δ -Κ- και Ν θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες , οι Β άνεμοι στο ΝΑ Αιγαίο μέχρι 7 μποφόρ και η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. 

 

Αττική                                                                                                                                                    

Καιρός σήμερα.  Συννεφιά , με τοπικές βροχές κατά διαστήματα, περισσότερες το απόγευμα. Παροδικές χιονοπτώσεις στα Β ορεινά.   Άνεμοι Β  5 με 7 και βαθμιαία στα Α 8 μποφόρ , η θερμοκρασία έως 12 βαθμούς.  

Θεσ/νίκη    

Καιρός σήμερα. Αυξημένη  συννεφιά με τοπικές βροχές. Λίγα χιόνια θα πέσουν στα γύρω ορεινά. Άνεμοι : Βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ. Θερμοκρασία: έως 8 βαθμούς.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Καιρός Χριστίνα Σούζη
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
17 0 Bookmark