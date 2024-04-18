Στα δυτικά, τα βόρεια και την ανατολική νησιωτική χώρα τοπικές βροχές και κυρίως στα βορειοανατολικά τις πρωινές ώρες μεμονωμένες καταιγίδες.

Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες, κυρίως τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες.

Οι συγκεντρώσεις της αφρικανικής σκόνης βαθμιαία θα περιοριστούν στα ανατολικά.

Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις, στο Ιόνιο έως 5 και στο Αιγαίο τοπικά έως 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση κυρίως στα βόρεια και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές έως τους 21 με 23 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Στη δυτική Μακεδονία λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές ή μεμονωμένες καταιγίδες τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Στις υπόλοιπες περιοχές νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες έως το πρωί και πιθανόν πρόκαιρα στα ορεινά να εκδηλωθούν εκ νέου μεμονωμένες καταιγίδες το μεσημέρι-απόγευμα.

Ανεμοι: Από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 08 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές.

Ανεμοι: Από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 21 βαθμούς Κελσίου και στο εσωτερικό της Ηπείρου 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Γενικά αίθριος με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες.

Ανεμοι: Από δυτικές διευθύνσεις 4 με 5 και στη νοτιοανατολική Πελοπόννησο τοπικά έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 23 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Στις Κυκλάδες γενικά αίθριος. Στην Κρήτη λίγες νεφώσεις.

Ανεμοι: Από δυτικές διευθύνσεις 5 με 6 και στις νότιες Κυκλάδες και την Κρήτη 6 με 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 21 και στην Κρήτη έως 23 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με τοπικές βροχές μέχρι το μεσημέρι.

Ανεμοι: Δυτικοί νοτιοδυτικοί 4 με 5, στα Δωδεκάνησ τοπικά έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 24 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Γενικά αίθριος με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες οπότε στα ορεινά υπάρχει πιθανότητα τοπικών όμβρων.

Ανεμοι: Από δυτικές διευθύνσεις 3 έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 22 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Γενικά αίθριος με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες.

Ανεμοι: Από δυτικές διευθύνσεις 4 με 5 και στο Σαρωνικό και τα νότια παραθαλάσσια πρόσκαιρα έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 22 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες οπότε υπάρχει πιθανότητα εκδήλωσης μεμονωμένων καταιγίδων στα γύρω ορεινά.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 21 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Αρχικά στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα από το μεσημέρι θα επεκταθούν και στην υπόλοιπη χώρα εκτός από την ανατολική Κρήτη και τα Δωδεκάνησα και πιθανόν να είναι κατά τόπους ισχυρά.

Ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα βόρεια και κεντρικά ορεινά της χώρας.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά αρχικά νοτιοδυτικοί 4 με 6 καθιστάμενοι από το απόγευμα δυτικοί βορειοδυτικοί έως 7 μποφόρ. Στο Αιγαίο θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 5 με 7 ενώ στο βόρειο Αιγαίο τις βραδινές ώρες θα στραφούν από βόρειες διευθύνσεις 5 με 7 και τοπικά στο βορειοδυτικό Αιγαίο 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια και θα φτάσει στα δυτικά τους 18 με 20 βαθμούς, στα βορειοανατολικά τους 16 με 18 βαθμούς και στα υπόλοιπα ηπειρωτικά καθώς και στη νησιωτική χώρα τους 19 με 22 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ

Στα βόρεια, τη Θεσσαλία και τα ανατολικά τμήματα της χώρας νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες πιθανόν ισχυρές. Βαθμιαία τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν. Στην υπόλοιπη χώρα νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες, με γρήγορη βελτίωση εκτός της Μακεδονίας και του βόρειου Ιονίου.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα βόρεια και κεντρικά ορεινά της χώρας.

Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί 5 με 7 και τοπικά στα πελάγη 8 μποφόρ με πρόσκαιρη εξασθένιση το βράδυ.

Η θερμοκρασία σε μικρή περαιτέρω πτώση ως προς τις ελάχιστες τιμές.

Πηγή: skai.gr

