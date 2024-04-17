Σήμερα Τετάρτη Σε όλη τη χώρα προβλέπεται συννεφιά με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες κυρίως στα δυτικά , τα βόρεια και το Α. Αιγαίο. Τα φαινόμενα θα είναι περισσότερα και εντονότερα στο Β Ιόνιο, την Ήπειρο , στην Α Μακεδονία και τη Θράκη. Οι Άνεμοι αρχικά Ν , από το απόγευμα Δ 4 με 6 μποφόρ Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση σε όλη τη χώρα και δεν θα ξεπεράσει τους 23 με 26 βαθμούς Κελσίου.

Την Πέμπτη Στα Δ , τα Β και το Α Αιγαίο θα σημειωθούν τοπικές βροχές , ή μπόρες. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 4 με 6 και στο Ν Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα Δ – Κ – και Β .

Τέλος την Παρασκευή Τοπικές βροχές και καταιγίδες θα σημειωθούν αρχικά στα Δ – Κ και Β και βαθμιαία στην υπόλοιπη χώρα. Το Σάββατο τα φαινόμενα θα περιοριστούν στα Α – ΒΑ και βαθμιαία θα εξασθενήσουν. Η ένταση των ανέμων στα πελάγη 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση.

Αττική

Καιρός σήμερα. Συννεφιά παροδικά αυξημένη , με πιθανότητα τοπικών βροχών Άνεμοι: Ν και από το απόγευμα Δ 3 με 5 μποφόρ. Θερμοκρασία: έως 25 βαθμούς

Θεσ/νίκη

Καιρός σήμερα. Συννεφιά κατά διαστήματα αυξημένη με τοπικές βροχές ή μεμονωμένες καταιγίδες. Βελτίωση τις βραδινές ώρες. Άνεμοι: Ν – ΝΑ 3 με 5 μποφόρ και από τις βραδινές ώρες δυτικοί με την ίδια ένταση. Θερμοκρασία: έως 24 βαθμούς

