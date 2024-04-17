Ο καιρός... αλλιώς σήμερα. Μεταβολή του καιρού με βροχές και καταιγίδες, πιθανώς κατά τόπους πρόσκαιρα ισχυρές, αρχικά στο βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο και βαθμιαία στη Μακεδονία και τη Θράκη προβλέπει για σήμερα Τετάρτη η ΕΜΥ.

Σε όλη τη χώρα προβλέπονται νεφώσεις κατά περιόδους αυξημένες με τοπικές βροχές και κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα στο βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο και βαθμιαία στη Μακεδονία και τη Θράκη πιθανώς να είναι κατά τόπους πρόσκαιρα ισχυρά. Ευνοείται η μεταφορά αφρικανικής σκόνης.



Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοανατολικοί στα πελάγη 4 με 6 μποφόρ, στρεφόμενοι από το μεσημέρι και από τα δυτικά σε δυτικών διευθύνσεων με την ίδια ένταση.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση σε όλη τη χώρα και δεν θα ξεπεράσει τους 23 με 26 βαθμούς Κελσίου.

Αναλυτικά η πρόγνωση του καιρού ανά περιοχές από την ΕΜΥ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες με τοπικές βροχές ή καταιγίδες αρχικά στη δυτική Μακεδονία και βαθμιαία και στις υπόλοιπες περιοχές. Τα φαινόμενα πιθανώς να είναι κατά τόπους πρόσκαιρα ισχυρά. Εξασθένηση των φαινομένων από το απόγευμα στα δυτικά.

Ανεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 και στα ανατολικά θαλάσσια παραθαλάσσια τμήματα τοπικά 6 μποφόρ. Από τις απογευματινές ώρες στα δυτικά δυτικοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 25 βαθμούς Κελσίου και στη δυτική Μακεδονία έως 20 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και στα βόρεια σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα στο βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο πιθανώς να είναι κατά τόπους πρόσκαιρα ισχυρά έως τις μεσημβρινές ώρες. Εξασθένηση των φαινομένων από το απόγευμα.

Ανεμοι: Νότιοι νοτιοανατολικοί 3 με 5 μποφόρ και απο τις μεσημβρινές ώρες δυτικοί βορειοδυτικοί με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 25 βαθμούς Κελσίου και στο εσωτερικό της Ηπείρου έως 19 βαθμούς Κελσίου.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές ή μεμονωμένες καταιγίδες τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες.

Ανεμοι: Νότιοι 3 με 5 μποφόρ και από το απόγευμα δυτικοί με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 25 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα πιο πυκνές. Πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών μέχρι το απόγευμα.

Ανεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ και από τις απογευματινές ώρες δυτικοί με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 16 έως 26 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα πιο πυκνές. Πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών.

Ανεμοι: Νότιοι νοτιοανατολικοί 5 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 16 έως 26 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές ή μεμονωμένες καταιγίδες τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες.

Ανεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και από το απόγευμα δυτικοί με την ίδια ένταση

Θερμοκρασία: Από 13 έως 25 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με πιθανότητα τοπικών βροχών μέχρι το απόγευμα.

Ανεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 και και από το απόγευμα δυτικοί 4 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 16 έως 25 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες με τοπικές βροχές ή μεμονωμένες καταιγίδες. Βελτίωση τις βραδινές ώρες.

Ανεμοι: Νότιοι νοτιοανατολικοί 3 με 5 μποφόρ και από τις βραδινές ώρες δυτικοί με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 24 βαθμούς Κελσίου.

Πηγή: skai.gr

