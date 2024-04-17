Οι σφοδρές καταιγίδες που πλήττουν τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα έριξαν μέσα σε μία ημέρα στο Ντουμπάι 1,5 φορές την ποσότητα νερού που κανονικά δέχεται σε ένα ολόκληρο έτος.

Ανάμεσα στο βράδυ της Δευτέρας και το βράδυ της Τρίτης, ημέρα που επιδεινώθηκε η κακοκαιρία, το Ντουμπάι δέχτηκε 142 χιλιοστά βροχόπτωσης, που αντιστοιχούν σε 142 λίτρα νερού ανά τετραγωνικό μέτρο, σύμφωνα με δεδομένα που συλλέχθηκαν στον μετεωρολογικό σταθμό του διεθνούς αεροδρομίου.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Το μέσο έτος ο συγκεκριμένος σταθμός καταγράφει συνολική βροχόπτωση 94,7 χιλιοστών, όπως μεταδίδει το Associated Press.

Οι καταρρακτώδεις βροχές προκάλεσαν σκηνές πανικού στους «άμαθους» κατοίκους του Εμιράτου, με συσσώρευση υδάτων σε σταθμούς του μετρό και σε πλατιές λεωφόρους και κόσμο να εγκαταλείπει τα σπίτια του ακόμα και με φουσκωτές βάρκες.

Scenes of current Dubai weather

pic.twitter.com/z7rGzUtlIB — Science girl (@gunsnrosesgirl3) April 16, 2024

Εγκλωβισμένοι ταξιδιώτες στο αεροδρόμιο

Οι χειρότερες καταιγίδες των τελευταίων 25 ετών, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, προκάλεσαν τεράστια προβλήματα και στο πολυτελές διεθνές αεροδρόμιο, το οποίο αποτελεί κόμβο για ταξιδιώτες μεταξύ Ασίας και Ευρώπης.

Dubai airport is full water......



Imagine this happened in Nigeria 🤣 pic.twitter.com/MxBBNNzgLh — A. Ayofe (@abdullahayofel) April 17, 2024

Το αεροδρόμιο του Ντουμπάι ζήτησε το πρωί της Τετάρτης από ταξιδιώτες να μετακινούνται προς αυτό «μόνο αν είναι απολύτως απαραίτητο», ενώ πτήσεις εξακολουθούν να ακυρώνονται ή ανακατευθύνονται προς άλλους αερολιμένες.

Δεν είναι ακόμα σαφές πότε θα αποκατασταθεί η ομαλή λειτουργία, με τη διοίκηση του αεροδρομίου να σημειώνει σε ανάρτηση στο X ότι οι συνθήκες είναι «πολύ δύσκολες». Το πρακτορείο Reuters μεταδίδει ότι υπάρχει σοβαρό πρόβλημα στη μετακίνηση πληρωμάτων αεροπορικών εταιρειών προς το αεροδρόμιο.

Dubai Airport right now



Dubai is underwater and is on



The biggest flood since 1999



Reason? pic.twitter.com/dKtUro0d1M — Mr. Haque (@MrHaque_) April 17, 2024

Έως τώρα δεν υπάρχει επίσημος απολογισμός για νεκρούς ή τραυματίες, αν και υπάρχουν ανεπιβεβαίωτες αναφορές για τουλάχιστον έναν νεκρό που παρασύρθηκε από ορμητικά νερά.

Ισχυρές βροχές έπληξαν και το γειτονικό Ομάν, όπου τουλάχιστον 18 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, σύμφωνα με το AP.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.