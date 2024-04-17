Λογαριασμός
Η δύναμη της φύσης: 142 λίτρα νερό ανά τμ χτύπησαν το Ντουμπάι μέσα σε μία μέρα - Εγκλωβισμένοι ταξιδιώτες στο αεροδρόμιο

Οι χειρότερες καταιγίδες των τελευταίων 25 ετών προκάλεσαν εκτεταμένες πλημμύρες και πανικό στους «άμαθους» κατοίκους - Ισχυρές βροχές και στο γειτονικό Ομάν, με τουλάχιστον 18 νεκρούς

Ντουμπάι

Οι σφοδρές καταιγίδες που πλήττουν τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα έριξαν μέσα σε μία ημέρα στο Ντουμπάι 1,5 φορές την ποσότητα νερού που κανονικά δέχεται σε ένα ολόκληρο έτος. 

Ανάμεσα στο βράδυ της Δευτέρας και το βράδυ της Τρίτης, ημέρα που επιδεινώθηκε η κακοκαιρία, το Ντουμπάι δέχτηκε 142 χιλιοστά βροχόπτωσης, που αντιστοιχούν σε 142 λίτρα νερού ανά τετραγωνικό μέτρο, σύμφωνα με δεδομένα που συλλέχθηκαν στον μετεωρολογικό σταθμό του διεθνούς αεροδρομίου.

Το μέσο έτος ο συγκεκριμένος σταθμός καταγράφει συνολική βροχόπτωση 94,7 χιλιοστών, όπως μεταδίδει το Associated Press.

Οι καταρρακτώδεις βροχές προκάλεσαν σκηνές πανικού στους «άμαθους» κατοίκους του Εμιράτου, με συσσώρευση υδάτων σε σταθμούς του μετρό και σε πλατιές λεωφόρους και κόσμο να εγκαταλείπει τα σπίτια του ακόμα και με φουσκωτές βάρκες. 

Εγκλωβισμένοι ταξιδιώτες στο αεροδρόμιο

Οι χειρότερες καταιγίδες των τελευταίων 25 ετών, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, προκάλεσαν τεράστια προβλήματα και στο πολυτελές διεθνές αεροδρόμιο, το οποίο αποτελεί κόμβο για ταξιδιώτες μεταξύ Ασίας και Ευρώπης.

Το αεροδρόμιο του Ντουμπάι ζήτησε το πρωί της Τετάρτης από ταξιδιώτες να μετακινούνται προς αυτό «μόνο αν είναι απολύτως απαραίτητο», ενώ πτήσεις εξακολουθούν να ακυρώνονται ή ανακατευθύνονται προς άλλους αερολιμένες.

Δεν είναι ακόμα σαφές πότε θα αποκατασταθεί η ομαλή λειτουργία, με τη διοίκηση του αεροδρομίου να σημειώνει σε ανάρτηση στο X ότι οι συνθήκες είναι «πολύ δύσκολες». Το πρακτορείο Reuters μεταδίδει ότι υπάρχει σοβαρό πρόβλημα στη μετακίνηση πληρωμάτων αεροπορικών εταιρειών προς το αεροδρόμιο.

Έως τώρα δεν υπάρχει επίσημος απολογισμός για νεκρούς ή τραυματίες, αν και υπάρχουν ανεπιβεβαίωτες αναφορές για τουλάχιστον έναν νεκρό που παρασύρθηκε από ορμητικά νερά.

Ισχυρές βροχές έπληξαν και το γειτονικό Ομάν, όπου τουλάχιστον 18 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, σύμφωνα με το AP.
 

