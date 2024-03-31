Οι πολύ υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες μέχρι την Τρίτη και η μεταφορά αφρικανικής σκόνης, με μικρότερες συγκεντρώσεις, θα είναι τα κύρια χαρακτηριστικά του καιρού.

Αναλυτικά, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με αραιές νεφώσεις κατά περιόδους. Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη, κυρίως στα ανατολικά θαλάσσια και παραθαλάσσια τμήματα του βορείου Αιγαίου. Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης, με μικρές συγκεντρώσεις, κυρίως στα δυτικά.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Ιόνιο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα κυμανθεί σε αρκετά υψηλά για την εποχή επίπεδα. Θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 23 με 26 βαθμούς και τοπικά στα ανατολικά ηπειρωτικά τους 28 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος, με παροδικές αραιές νεφώσεις.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 και βαθμιαία νοτίων διευθύνσεων έως 4 και στα ανατολικά τοπικά 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία η ελάχιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος, με παροδικές αραιές νεφώσεις.

Ανεμοι: Νότιοι νοτιοανατολικοί 3 με 5 και στο Ιόνιο τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου η ελάχιστη 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος, με παροδικές αραιές νεφώσεις.

Ανεμοι: Νοτίων διευθύνσεων 3 με 4 και στα ανατολικά τοπικά 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 28 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος, με παροδικές αραιές νεφώσεις.

Ανεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 και στα δυτικά και βόρεια τοπικά 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 25 και στην Κρήτη έως 27 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος, με παροδικές αραιές νεφώσεις.

Ανεμοι: Στα βόρεια νότιοι 3 με 5 μποφόρ. Στα νότια μεταβλητοί 3 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 15 έως 25 και στα Δωδεκάνησα έως 27 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια η ελάχιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος, με παροδικές αραιές νεφώσεις.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 και το απόγευμα πρόσκαιρα νοτιοανατολικοί έως 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 26 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος, με παροδικές αραιές νεφώσεις.

Ανεμοι: Νότιοι 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 25 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος, με παροδικές αραιές νεφώσεις.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 και το απόγευμα πρόσκαιρα νότιοι έως 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 24 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός τη Δευτέρα

Γενικά αίθριος καιρός με αραιές νεφώσεις κατά περιόδους. Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη, κυρίως στα βόρεια θαλάσσια και παραθαλάσσια τμήματα του Αιγαίου, όπου τις πρωινές και βραδινές ώρες είναι πιθανό να σχηματιστούν ομίχλες.

Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης με μικρές συγκεντρώσεις.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 στα πελάγη τοπικά 6 και στο βόρειο Ιόνιο από το απόγευμα πρόσκαιρα 7 μποφόρ. Στο νοτιοανατολικό Αιγαίο θα πνέουν βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα κυμανθεί σε πολύ υψηλά για την εποχή επίπεδα. Θα φτάσει στα νησιά και τα παραθαλάσσια τους 24 με 26 βαθμούς, στην υπόλοιπη χώρα τους 27 με 29 και τοπικά στα ανατολικά ηπειρωτικά τους 30 με 31 βαθμούς Κελσίου.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.