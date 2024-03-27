Δύσκολη ήταν σήμερα Τετάρτη η κατάσταση για τους κατοίκους αρκετών περιοχών της χώρας, ειδικά της Αττικής, εξαιτίας της υψηλής θερμοκρασίας, της αφρικανικής σκόνης και των νοτιάδων.





Σύμφωνα μάλιστα με τις παρατηρήσεις του δικτύου αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του meteo.gr / Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, η μέγιστη θερμοκρασία την Τετάρτη έφτασε στους 32.6 βαθμούς Κελσίου σε περιοχές της Βόρειας Κρήτης. Η τιμή αυτή καταγράφηκε στον μετεωρολογικό σταθμό στον Αλικιανό Χανίων και είναι η υψηλότερη από το 2010, χρονιά στην οπoία ήδη λειτουργούσαν αρκετοί σταθμοί του meteo.gr στην Κρήτη. Οι αμέσως προηγούμενες μέγιστες τιμές στο νησί ήταν 30.1 βαθμοί σε Φαλάσαρνα και Βρύσες Χανίων στις 31/03/2010.



Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται οι 8 σταθμοί του δικτύου αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του meteo.gr / Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών που κατέγραψαν τις υψηλότερες θερμοκρασίες την Τετάρτη 27/03.

H Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας Κρήτης εφιστά την προσοχή στους πολίτες.



Αναλυτικά οι οδηγίες



«Η Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας Κρήτης εφιστά την προσοχή στους πολίτες διότι βάσει των μετρήσεων που διενεργούνται στο δίκτυο «ΣΧΕΔΙΑ» της Περιφέρειας Κρήτης σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Κρήτης και το Πολυτεχνείο Κρήτης, παρατηρούνται αυξημένες τιμές των συγκεντρώσεων ΑΣ10 ως αποτέλεσμα μεταφερόμενης σκόνης προς την περιοχή της Αν. Μεσογείου».



LIVE η εικόνα των ρευμάτων στην ατμόσφαιρα



Συμβουλές από την Ένωση Πνευμονολόγων Ελλάδας

Η Ένωση Πνευμονολόγων Ελλάδας καλεί τους πολίτες, και ιδιαίτερα τα άτομα που ανήκουν στις ευάλωτες και ευαίσθητες ομάδες πληθυσμού, να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί λόγω της αυξημένης συγκέντρωσης Αφρικανικής σκόνης στην ατμόσφαιρα που πλήττει τις τελευταίες ώρες τη χώρα. Η Αφρικανική σκόνη περιέχει μεταφερόμενα σωματίδια τα οποία δύναται να ενσωματωθούν με γύρη, βακτήρια και μύκητες δημιουργώντας ένα ιδιαίτερα τοξικό και επικίνδυνο μίγμα για τον ανθρώπινο οργανισμό και κυρίως για το αναπνευστικό σύστημα.

Τις ώρες με τις υψηλότερες συγκεντρώσεις σκόνης, τόσο οι άσκοπες μετακινήσεις όσο και η εξωτερική άθληση θα πρέπει να αποφεύγεται, ενώ συνιστάται η παραμονή σε καλά αεριζόμενους εσωτερικούς χώρους.

Σε εμφάνιση κλινικών συμπτωμάτων, όπως για παράδειγμα, δυσκολία στην αναπνοή, έντονου και ερεθιστικού βήχα με πιθανή απόχρεμψη, θωρακικού πόνου, επίμονου φτερνίσματος, δακρύρροιας και βράγχος φωνής τα άτομα θα πρέπει να αναζητήσουν άμεσα ιατρική βοήθεια και συμβουλή.

Ισχυρή σύσταση για τους ασθενείς που πάσχουν από χρόνια αναπνευστικά προβλήματα, όπως η Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ) και το βρογχικό άσθμα, εφόσον εμφανίσουν συμπτώματα συμβατά με παρόξυνση ή επιδείνωση της σταθερής πορείας της νόσου, να βρίσκονται σε συνεχή επαφή με τον θεράποντα ιατρό τους, προς πιθανή τροποποίηση της φαρμακευτικής αγωγή τους και λήψη συμπληρωματικής ιατρικής φροντίδας.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.