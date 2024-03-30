Μάρτιος με 30αρια και ακραία θερμές αέριες μάζες- O καιρός μέχρι την Τρίτη

Ένα μικρό κανονικότατο καλοκαίρι βιώνουμε τις τελευταίες ημέρες με την απότομη άνοδο της θερμοκρασίας σε παράδοξα για την εποχή επίπεδα.

Σύμφωνα με τα νεότερα προγνωστικά στοιχεία του meteo.gr / Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, η ατμοσφαιρική κυκλοφορία πάνω από την Ευρώπη τις επόμενες ημέρες θα ευνοήσει τη μεταφορά ακραία θερμών για την εποχή αερίων μαζών από την Αφρική προς την Ανατολική Ευρώπη και την χώρα μας με την κορύφωση να αναμένεται το τρίημερο Κυριακή 31/03 - Τρίτη 02/04.

Πολύ υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες μέχρι και την Τρίτη, σημειώνει η ΕΜΥ προσθέτοντας πως παρατηρείται μεταφορά αφρικανικής σκόνης, με μικρότερες συγκεντρώσεις, από την Κυριακή 31-03-2024 έως την Τρίτη 02-04-2024.



ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΚΥΡΙΑΚΗ 31-03-2024

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Γενικά αίθριος καιρός, με αραιές νεφώσεις κατά περιόδους.

Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη, κυρίως στα ανατολικά θαλάσσια και παραθαλάσσια τμήματα του βορείου Αιγαίου.

Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης, με μικρές συγκεντρώσεις, κυρίως στα δυτικά.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Ιόνιο τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα κυμανθεί σε αρκετά υψηλά για την εποχή επίπεδα. Θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 23 με 26 βαθμούς και τοπικά στα ανατολικά ηπειρωτικά τους 28 βαθμούς Κελσίου.



ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος, με παροδικές αραιές νεφώσεις.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 μποφόρ και βαθμιαία νοτίων διευθύνσεων έως 4 και στα ανατολικά τοπικά 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία η ελάχιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.



ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος, με παροδικές αραιές νεφώσεις.

Ανεμοι: Νότιοι νοτιοανατολικοί 3 με 5 και στο Ιόνιο τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου η ελάχιστη 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.



ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος, με παροδικές αραιές νεφώσεις.

Ανεμοι: Νοτίων διευθύνσεων 3 με 4 και στα ανατολικά τοπικά 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 28 βαθμούς Κελσίου.



ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος, με παροδικές αραιές νεφώσεις.

Ανεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 και στα δυτικά και βόρεια τοπικά 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 25 και στην Κρήτη έως 27 βαθμούς Κελσίου.



ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος, με παροδικές αραιές νεφώσεις.

Ανεμοι: Στα βόρεια νότιοι 3 με 5 μποφόρ. Στα νότια μεταβλητοί 3 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 15 έως 25 και στα Δωδεκάνησα έως 27 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια η ελάχιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.



ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος, με παροδικές αραιές νεφώσεις.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 και το απόγευμα πρόσκαιρα νοτιοανατολικοί έως 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 26 βαθμούς Κελσίου.



ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος, με παροδικές αραιές νεφώσεις.

Ανεμοι: Νότιοι 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 25 βαθμούς Κελσίου.



ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος, με παροδικές αραιές νεφώσεις.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 και το απόγευμα πρόσκαιρα νότιοι έως 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 24 βαθμούς Κελσίου.



ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 01-04-2024

Γενικά αίθριος καιρός με αραιές νεφώσεις κατά περιόδους. Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη, κυρίως στα βόρεια θαλάσσια και παραθαλάσσια τμήματα του Αιγαίου, όπου τις πρωινές και βραδινές ώρες είναι πιθανό να σχηματιστούν ομίχλες.

Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης με μικρές συγκεντρώσεις.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 στα πελάγη τοπικά 6 και στο βόρειο Ιόνιο από το απόγευμα πρόσκαιρα 7 μποφόρ. Στο νοτιοανατολικό Αιγαίο θα πνέουν βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα κυμανθεί σε πολύ υψηλά για την εποχή επίπεδα. Θα φτάσει στα νησιά και τα παραθαλάσσια τους 24 με 26 βαθμούς, στην υπόλοιπη χώρα τους 27 με 29 και τοπικά στα ανατολικά ηπειρωτικά τους 30 με 31 βαθμούς Κελσίου.



ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 02-04-2024

Αραιές νεφώσεις κατά τόπους πιο πυκνές στα βορειοδυτικά όπου είναι πιθανό να σημειωθούν πρόσκαιρες βροχές.

Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές ώρες στα βόρεια θαλάσσια και παραθαλάσσια τμήματα.

Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης με μικρές συγκεντρώσεις.

Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά νότιοι νοτιοδυτικοί και μόνο στο νοτιοανατολικό Αιγαίο θα είναι βορειοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ. Από τις μεσημβρινές ώρες στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί με την ίδια ένταση.

Αξίζει να τονίσουμε ότι, σύμφωνα με το ΜΕΤΕΟ, οι θερμοκρασίες στην επιφάνεια και το πόσο ψηλά θα φτάσουν εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, όπως για παράδειγμα η νεφοκάλυψη και ο άνεμος, ωστόσο με τα σημερινά δεδομένα η θερμοκρασία στο ξεκίνημα της ερχόμενης εβδομάδας είναι πιθανό να πλησιάσει ή ακόμα και να ξεπεράσει τους 30 βαθμούς Κελσίου σε τμήματα της ηπειρωτικής χώρας.

Πηγή: skai.gr

