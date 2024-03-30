Για πολύ υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες μέχρι και την Τρίτη προειδοποιεί η ΕΜΥ.

Επιπλέον, στα χαρακτηριστικά του καιρού η νέα μεταφορά αφρικανικής σκόνης, αν και με μικρότερες συγκεντρώσεις από την Κυριακή.

Ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με αραιές νεφώσεις κατά περιόδους. Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές και βραδινές ώρες και στα ανατολικά, κυρίως στο Αιγαίο, θα σχηματιστούν κατά τόπους ομίχλες.

Οι άνεμοι θα είναι αρχικά μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ. Βαθμιαία από τα δυτικά θα πνέουν νότιοι νοτιοανατολικοί έως 5 και τις βραδινές ώρες στο Ιόνιο τοπικά έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα παραμείνει σε υψηλά για την εποχή επίπεδα και θα φτάσει τους 23 με 25 και τοπικά στα κεντρικά τους 26 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με αραιές νεφώσεις τις πρωινές και βραδινές ώρες.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 25 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος με αραιές νεφώσεις κατά τόπους από το απόγευμα.

Ανεμοι: Αρχικά μεταβλητοί 2 με 3 και γρήγορα νότιοι νοτιοανατολικοί 4 με 5 και από τις βραδινές ώρες στο Ιόνιο τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου η ελάχιστη 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος με αραιές νεφώσεις τις πρωινές και βραδινές ώρες.

Ανεμοι: Αρχικά μεταβλητοί 2 με 3 και από τις μεσημβρινές ώρες νότιοι νοτιοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 26 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με αραιές νεφώσεις τις πρωινές και βραδινές ώρες.

Ανεμοι: Αρχικά μεταβλητοί 2 με 3 και από τις μεσημβρινές ώρες από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 24 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος με αραιές νεφώσεις τις πρωινές και βραδινές ώρες.

Ανεμοι: Στα βόρεια μεταβλητοί 2 με 3 και από το απόγευμα νότιοι νοτιοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ. Στα νότια βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 4 και από το απόγευμα μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια η ελάχιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος με αραιές νεφώσεις τις πρωινές και βραδινές ώρες.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 και το απόγευμα πρόσκαιρα νοτιοανατολικοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 26 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με αραιές νεφώσεις τις πρωινές και βραδινές ώρες.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 και από τις μεσημβρινές ώρες νότιοι νοτιοανατολικοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 25 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με αραιές νεφώσεις τις πρωινές και βραδινές ώρες.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 23 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός την Κυριακή

Γενικά αίθριος καιρός με αραιές νεφώσεις κατά περιόδους.

Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη κυρίως στα ανατολικά θαλάσσια και παραθαλάσσια τμήματα όπου τις πρωινές και τις βραδινές ώρες θα σχηματιστούν και ομίχλες.

Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης με μικρές συγκεντρώσεις.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Ιόνιο τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο κυρίως στα δυτικά και θα κυμανθεί σε πολύ υψηλά για την εποχή επίπεδα. Θα φτάσει στα νησιά και τα παραθαλάσσια τους 23 με 25 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα τους 25 με 27 βαθμούς Κελσίου.



Πηγή: skai.gr

