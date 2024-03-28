Αφρικανική σκόνη, λίγες νεφώσεις και μεμονωμένες καταιγίδες συνθέτουν τον σκηνικό του καιρού σήμερα σε όλη τη χώρα.

Αναλυτικότερα, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία αναμένονται σε όλη τη χώρα λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες, με τοπικές βροχές κυρίως στα δυτικά, τα κεντρικά, τα βόρεια και το ανατολικό Αιγαίο. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν τις πρώτες πρωινές ώρες στα βορειοδυτικά. Τα φαινόμενα γρήγορα στα δυτικά και βαθμιαία στα υπόλοιπα θα εξασθενήσουν και από τις απογευματινές ώρες θα περιοριστούν στο νοτιοανατολικό Αιγαίο, ενώ στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα βελτιωθεί.

Η ορατότητα τις πρωινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη στα δυτικά και τα βόρεια ηπειρωτικά.

Οι άνεμοι στα ανατολικά θα πνέουν νότιοι νοτιοανατολικοί 5 με 7 και τοπικά στο Αιγαίο έως 8 μποφόρ, με βαθμιαία εξασθένηση από το μεσημέρι. Στην υπόλοιπη χώρα δυτικών διευθύνσεων 4 με 5 και στα νότια 6 τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα δυτικά, όπου θα φτάσει τους 19 με 21 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα τους 22 με 24 και τοπικά στα ανατολικά ηπειρωτικά τους 25 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές ή όμβρους. Τις πρώτες πρωινές ώρες είναι πιθανό στη Μακεδονία να εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες. Σταδιακή βελτίωση το μεσημέρι από τα δυτικά.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 και στα ανατολικά νοτίων διευθύνσεων 4 με 6 και πρόσκαιρα στο Θρακικό τοπικά 7 μποφόρ, με εξασθένηση από το μεσημέρι.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές ή όμβρους. Τις πρώτες πρωινές ώρες είναι πιθανό στα βόρεια να εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες. Γρήγορα ο καιρός θα βελτιωθεί.

Ανεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 6 και βαθμιαία στα νότια θαλάσσια - παράκτια τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 2 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες, με τοπικές βροχές ή όμβρους τις πρώτες πρωινές ώρες. Από το μεσημέρι γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Δυτικών διευθύνσεων 4 με 6 και βαθμιαία στα θαλάσσια - παράκτια τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 26 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές τις πρωινές ώρες και πιθανώς το απόγευμα στην ανατολική Κρήτη. Σταδιακή βελτίωση από το απόγευμα.

Ανεμοι: Νότιοι νοτιοανατολικοί 6 με 7 και τοπικά 8 μποφόρ, στρεφόμενοι βαθμιαία από τα δυτικά σε δυτικών διευθύνσεων 6 με 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 26 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές, που από το απόγευμα θα περιοριστούν στα νότια όπου είναι πιθανό να εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες, ενώ στα βόρεια ο καιρός θα βελτιωθεί.

Ανεμοι: Νότιοι νοτιοανατολικοί 5 με 7 και 8 μποφόρ, με εξασθένηση από το απόγευμα.

Θερμοκρασία: Από 15 έως 22 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες, με πιθανότητα τοπικών βροχών. Από το μεσημέρι γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Δυτικών διευθύνσεων 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 25 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες, με τοπικές βροχές ή όμβρους τις πρώτες πρωινές ώρες. Από το μεσημέρι γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Νότιοι νοτιοανατολικοί 3 με 5, στρεφόμενοι βαθμιαία σε δυτικούς βορειοδυτικούς 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 26 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές ή όμβρους κυρίως στα γύρω ορεινά έως το μεσημέρι. Σταδιακή βελτίωση.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 22 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29-03-2024

Γενικά αίθριος καιρός με αραιές νεφώσεις κατά περιόδους.

Η ορατότητα θα είναι στα ηπειρωτικά τοπικά περιορισμένη τις πρωινές και τις πρώτες βραδινές ώρες.

Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης κυρίως στα νότια και ανατολικά.

Οι άνεμοι στα νότια θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και τοπικά έως 6 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση από τις απογευματινές ώρες. Στις υπόλοιπες περιοχές θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο, κυρίως στα βόρεια ηπειρωτικά, και θα φτάσει στα δυτικά τους 19 με 21 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα τους 20 με 22 βαθμούς και τοπικά τους 23 με 24 βαθμούς Κελσίου.

Πηγή: skai.gr

