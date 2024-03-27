Σήμερα προβλέπονται, στα βόρεια νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες τις πρώτες πρωινές ώρες.

Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός με παροδικές νεφώσεις τις μεσημβρινές ώρες στα ηπειρωτικά ορεινά όπου υπάρχει πιθανότητα να εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι. Από το βράδυ στα δυτικά οι νεφώσεις θα αυξηθούν εκ νέου και τη νύχτα θα σημειωθούν τοπικές βροχές.

Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης.

Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοανατολικοί 4 με 6, βαθμιαία στα πελάγη τοπικά 7 και από το βράδυ στο Αιγαίο έως 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στα βόρεια τους 20 βαθμούς, στην υπόλοιπη χώρα τους 21 με 23 βαθμούς και στην Κρήτη κατά τόπους τους 24 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Nεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες τις πρωινές ώρες.

Ανεμοι: Από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 08 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες στα βόρεια, με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες τις πρωινές ώρες στο βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο και βαθμιαία γενικά αίθριος. Από το βράδυ εκ νέου νεφώσεις με τοπικές βροχές από τη νύχτα.

Ανεμοι: Νότιοι νοτιοανατολικοί 4 με 5 και στο Ιόνιο 6 με 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 2 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Τοπικές νεφώσεις παροδικά αυξημένες στα ορεινά τις μεσημβρινές ώρες όπου υπάρχει πιθανότητα να εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι.

Ανεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 23 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές μέχρι τις πρωινές ώρες και γρήγορα γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Νότιοι νοτιοανατολικοί 4 με 6 και βαθμιαία τοπικά 7 μποφόρ με ενίσχυση από το βράδυ στα ανατολικά.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 22 βαθμούς και στην Κρήτη κατά τόπους 23 με 24 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Παροδικές νεφώσεις με τοπικές βροχές τις πρωινές ώρες και βαθμιαία γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Νότιοι νοτιοανατολικοί 5 με 7 και από αργά το απόγευμα τοπικά 7 με 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 15 έως 22 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές νωρίς το πρωί.

Ανεμοι: Από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 4 και βαθμιαία στις Σποράδες νοτιοανατολικοί έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 22 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Τοπικές νεφώσεις και βαθμιαία γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Νότιοι νοτιοανατολικοί 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 23 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες τις πρώτες πρωινές ώρες.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 20 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 28-03-2024

Αρχικά στα δυτικά, βαθμιαία στα βόρεια και προόσκαιρα στο ανατολικό Αιγαίο νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και τις πρώτες πρωινές ώρες μεμονωμένες καταιγίδες στα βορειοδυτικά. Τα φαινόμενα γρήγορα από τα δυτικά και βαθμιαία στα βόρεια θα εξασθενήσουν και θα περιοριστούν στο νοτιοανατολικό Αιγαίο.

Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις πρωινές ώρες στη νότια Πελοπόνησο και τις Κυκλάδες, οπότε ενδέχεται να σημειωθούν τοπικές βροχές.

Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης.

Οι άνεμοι στα δυτικά και τα νότια θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 4 με 5 και στα θαλάσσια 6 τοπικά στα νότια 7 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν νότιοι νοτιοανατολικοί 5 με 7, στο Αιγαίο τοπικά έως 8 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση.

Η θερμοκρασία δε θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στα δυτικά τους 19 με 22 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα τους 21 με 24 και τοπικά τους 25 βαθμούς Κελσίου.

Πηγή: skai.gr

