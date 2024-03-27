Σήμερα Τετάρτη Σε όλη τη χώρα λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πνέουν Ν – ΝΑ 5 με 7 μποφόρ , και βαθμιαία στο Αιγαίο έως 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 21 με 23 βαθμούς και στην Κρήτη κατά τόπους έως 24 βαθμούς.

Την Πέμπτη Σε όλη τη χώρα προβλέπεται λίγη συννεφιά παροδικά αυξημένη με τοπικές βροχές στα Δ , τα Β και το Α. Αιγαίο. Τα φαινόμενα βαθμιαία θα περιοριστούν στα ΝΑ και θα σταματήσουν. Οι Άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο Δ 5με 7 μποφόρ , στο Αιγαίο Ν 6 με 8 με εξασθένηση. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή.

Τέλος Παρασκευή και το Σάβ/Κυρ Γενικά αίθριος καιρός , η θερμοκρασία σε άνοδο

Αττική

Καιρός σήμερα. Λίγη συννεφιά. Άνεμοι: ΝΑ 4 με 5 μποφόρ. Θερμοκρασία: έως 23 βαθμούς .

Θεσ/νίκη

Καιρός σήμερα. Λίγη συννεφιά. Άνεμοι: Μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία: έως 20 βαθμούς.

