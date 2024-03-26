Σήμερα Τρίτη σε όλη τη χώρα λίγη συννεφιά παροδικά αυξημένη με τοπικές βροχές , κυρίως στο Ιόνιο και τα Ηπειρωτικά. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα Δ – ΒΔ από το απόγευμα. Οι Άνεμοι θα πνέουν Ν – ΝΑ 4 με 6 και στο Ιόνιο τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα βόρεια έως 17 με 19 βαθμούς, στην υπόλοιπη χώρα έως 20 με 23 βαθμούς και στην Κρήτη κατά τόπους έως 24 βαθμούς

Την Τετάρτη Στα Δ – Κ και Β , θα σημειωθούν τοπικές βροχές και στα βορειοδυτικά μεμονωμένες καταιγίδες. Τα φαινόμενα πολύ γρήγορα θα περιοριστούν στα ΒΑ, και βαθμιαία θα σταματήσουν. Στην υπόλοιπη λίγη συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν Ν – ΝΑ 5 με 7 μποφόρ , και βαθμιαία στο Αιγαίο έως 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Την Πέμπτη Σε όλη τη χώρα προβλέπεται παροδικά αυξημένη συννεφιά με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες , κυρίως στα Δ , τα Β και το Α. Αιγαίο. Τα φαινόμενα μέχρι το βράδυ θα περιοριστούν στα ΝΑ και θα σταματήσουν. Οι Άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο Δ 4 με 6 μποφόρ , στο Αιγαίο Ν 6 με 8 με εξασθένηση. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση.

Τέλος Παρασκευή και Σάββατο Γενικά αίθριος καιρός , η θερμοκρασία σε άνοδο.

Αττική

Καιρός σήμερα. Λίγη συννεφιά παροδικά αυξημένη , με πιθανότητα για ασθενείς τοπικές βροχές από το απόγευμα. Άνεμοι: αρχικά ασθενείς από το απόγευμα ΝΑ 4 με 6 μποφόρ. Θερμοκρασία: έως 22 βαθμούς .

Θεσ/νίκη

Καιρός σήμερα. Συννεφιά παροδικά αυξημένη με τοπικές βροχές, και τις βραδινές ώρες πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Άνεμοι: Α – ΝΑ 3 με 5 μποφόρ. Θερμοκρασία: έως 18 βαθμούς

Πηγή: skai.gr

