Στις περισσότερες περιοχές της χώρας νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, οι οποίες θα είναι τοπικά ισχυρές στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου (κυρίως Χίο - Σάμο), στο βόρειο Ιόνιο (περιοχή Κέρκυρας - Παξών), την Ήπειρο τα νότια τμήματα της ανατολικής Πελοποννήσου και τα Κύθηρα, από το μεσημέρι στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη και από το αργά το βράδυ στα Δωδεκάνησα.

Από τις μεσημβρινές ώρες τα φαινόμενα και από τα δυτικά θα εξασθενήσουν και θα περιοριστούν στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά δυτικοί νοτιοδυτικοί και στα ανατολικά νότιοι νοτιοδυτικοί 5 με 7 και στο Αιγαίο πρόσκαιρα τοπικά 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα νοτιοανατολικά και θα φθάσει στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 25 με 27 βαθμούς, ενώ στην υπόλοιπη χώρα δεν θα ξεπεράσει τους 22 με 24 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες αρχικά στα δυτικά και βαθμιαία στα υπόλοιπα. Από το μεσημέρι στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη τα φαινόμενα θα είναι ισχυρά, όμως από το απόγευμα βαθμιαία θα εξασθενήσουν.

Ανεμοι: Νοτιοδυτικοί 3 με 5 και στα ανατολικά 6 με 7 μποφόρ. Από το βράδυ θα στραφούν σε δυτικούς βορειοδυτικούς 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία θα είναι 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά στα νησιά του βορείου Ιονίου (περιοχή Κέρκυρας, Παξών), την Ήπειρο αλλά από τις μεσημβρινές ώρες θα παρουσιάσουν εξασθένηση.

Ανεμοι: Δυτικοί νοτιοδυτικοί 5 με 7 μποφόρ που το απόγευμα θα στραφούν σε δυτικούς βορειοδυτικούς και θα εξασθενήσουν.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και τις πρωινές ώρες στα νότια τμήματα της ανατολικής Πελοποννήσου και τα Κύθηρα σποραδικές καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές με βαθμιαία βελτίωση.

Ανεμοι: Νοτιοδυτικοί 5 με 7 και στα ανατολικά πρόσκαιρα 8 μποφόρ με εξασθένηση από το απόγευμα.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Στις Κυκλάδες λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες και βαθμιαία βελτίωση από το απόγευμα. Στην Κρήτη αραιές νεφώσεις παροδικά πιο πυκνές όπου στα δυτικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές.

Ανεμοι: Νοτιοδυτικοί 5 με 7 και στα δυτικά τμήματα πρόσκαιρα έως 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 16 έως 24 και στην Κρήτη έως 25 με 27 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου σποραδικές καταιγίδες κατά τόπους (κυρίως Χίο και Σάμο) ισχυρές. Τα έντονα φαινόμενα αργά τις βραδινές ώρες θα επεκταθούν και στα Δωδεκάνησα.

Ανεμοι: Νότιοι νοτιοδυτικοί 5 με 6 και στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου 7 με 8 μποφόρ με εξασθένηση από το βράδυ.

Θερμοκρασία: Από 17 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και στα δυτικά πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Βελτίωση από τις μεσημβρινές ώρες.

Ανεμοι: Δυτικοί νοτιοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 22 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Παροδικές νεφώσεις με πιθανότητα τοπικών βροχών.

Ανεμοι: Νοτιοδυτικοί 5 με 7 με εξασθένηση από το απόγευμα.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 24 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες με τοπικές βροχές και το μεσημέρι - απόγευμα πιθανότητα μεμονωμένων καταιγίδων. Βελτίωση από το απόγευμα.

Ανεμοι: Νοτιοανατολικοί 3 με 4 μποφόρ στρεφόμενοι βαθμιαία σε δυτικούς νοτιοδυτικούς και από το βράδυ δυτικοί βορειοδυτικοί με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 20 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΚΥΡΙΑΚΗ 12-11-2023

Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες τοπικά ισχυρές, που γρήγορα θα περιοριστούν στα Δωδεκάνησα και θα εξασθενήσουν. Στις υπόλοιπες περιοχές αραιές νεφώσεις παροδικά πιο πυκνές, με τοπικές βροχές στα δυτικά, τις Κυκλάδες και την Κρήτη. Από το απόγευμα στο βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο οι βροχές θα ενταθούν και θα εκδηλωθούν και καταιγίδες τοπικά ισχυρές, που από το βράδυ θα επεκταθούν στα υπόλοιπα νησιά του Ιονίου, τη δυτική Στερεά, τη δυτική Πελοπόννησο και τη δυτική και κεντρική Μακεδονία.

Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί νοτιοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ και από το βράδυ στο Ιόνιο τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση και θα φθάσει τους 20 με 22 και τοπικά στα κεντρικά και νότια ηπειρωτικά και τη νότια νησιωτική χώρα τους 23 με 24 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 13-11-2023

Στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια προβλέπονται νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά στη δυτική Ελλάδα, τη Μακεδονία και τη Θεσσαλία, όμως γρήγορα από τα δυτικά ο καιρός θα βελτιωθεί. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες, με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες κυρίως στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα, όπου θα είναι πρόσκαιρα κατά τόπους ισχυρές. Τα φαινόμενα από το απόγευμα θα περιοριστούν στην ανατολική νησιωτική χώρα και τις βραδινές ώρες θα εξασθενήσουν.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ, γρήγορα θα στραφούν σε βόρειους βορειοδυτικούς έως 5 μποφόρ. Στην υπόλοιπη χώρα θα πνέουν νότιοι νοτιοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ, βαθμιαία θα στραφούν σε βόρειους βορειοδυτικούς και από το απόγευμα θα εξασθενήσουν.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.