Καιρός: Τοπικές βροχές με υψηλές θερμοκρασίες και ανέμους που θα φτάσουν και τα 8 μποφόρ

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα δυτικά, όπου θα φτάσει κατά τόπους τους 21 βαθμούς Κελσίου.

Αραιές νεφώσεις κατά τόπους και κατά περιόδους πιο πυκνές και τοπικές βροχές θα σημειωθούν στα ανατολικά ηπειρωτικά, τις Κυκλάδες και την Κρήτη σήμερα Τετάρτη σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσια. 

Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη και στα ηπειρωτικά θα σχηματιστεί ομίχλη.

Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολικοί νοτιοανατολικοί 4 με 6 και στο Ιόνιο τοπικά 7 με 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα δυτικά, όπου θα φτάσει κατά τόπους τους 21 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις κατά τόπους πιο πυκνές. Τοπικές βροχές θα σημειωθούν στη δυτική και κεντρική Μακεδονία.

Ανεμοι: Ανατολικοί νοτιοανατολικοί 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 07 έως 16 με 18 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία έως 15 βαθμούς.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις κατά τόπους και κατά περιόδους πιο πυκνές.

Ανεμοι: Ανατολικοί νοτιοανατολικοί 4 με 6 και βαθμιαία στο Ιόνιο 7 και τοπικά 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 08 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές.

Ανεμοι: Νοτιοανατολικοί 4 με 5 και βαθμιαία τοπικά έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 08 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις κατά τόπους πιο πυκνές με τοπικές βροχές. Από το απόγευμα σχεδόν αίθριος.

Ανεμοι: Νοτιοανατολικοί 4 με 5 και βαθμιαία 5 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 19 και κατά τόπους στην Κρήτη έως 20 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις κατά τόπους πιο πυκνές στα Δωδεκάνησα. Από το απόγευμα σχεδόν αίθριος.

Ανεμοι: Νοτιοανατολικοί 4 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 19 με 20 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές.

Ανεμοι: Ανατολικοί νοτιοανατολικοί 4 με 5 και βαθμιαία στις Σποράδες έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές.

Ανεμοι: Νοτιοανατολικοί 4 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με βροχή.

Ανεμοι: Ανατολικοί νοτιοανατολικοί 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 16 βαθμούς Κελσίου.

