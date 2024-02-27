Κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται τις πρώτες πρωινές ώρες της Τρίτης στις νότιες περιοχές των Δωδεκανήσων.

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Στις Κυκλάδες, την Κρήτη, τα Δωδεκάνησα, τα νότια τμήματα των νησιών του ανατολικού Αιγαίου και πιθανώς στην ανατολική Θεσσαλία, την ανατολική Στερεά και την Εύβοια αρχικά νεφώσεις με τοπικές βροχές και τις πρωινές ώρες στα νοτιοανατολικά σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα γρήγορα θα εξασθενήσουν και σταδιακά μέχρι το απόγευμα θα σταματήσουν. Στην υπόλοιπη χώρα αραιές νεφώσεις κατά τόπους πιο πυκνές στα ηπειρωτικά, πλην της ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης.

Τοπικά περιορισμένη ορατότητα στα ηπειρωτικά τις πρωινές και βραδινές ώρες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις και πρόσκαιρα στην Κρήτη βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 5 και τοπικά στα νοτιοανατολικά πελάγη νοτιοανατολικοί 6 με 7 μποφόρ. Από το απόγευμα νοτιοανατολικοί 3 με 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει τους 18 με 19 και τοπικά τους 20 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες νεφώσεις τοπικά αυξημένες στη δυτική Μακεδονία και από τις απογευματινές ώρες στην κεντρική Μακεδονία. Πιθανότητα λίγων τοπικών βροχών τις απογευματινές ώρες στη δυτική Μακεδονία.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 και στα ανατολικά βορειοανατολικοί έως 5 μποφόρ. Από το απόγευμα νότιοι νοτιοανατολικοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 05 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις κατά τόπους πιο πυκνές στα ηπειρωτικά.

Ανεμοι: Νοτιοανατολικοί 3 με 4 και στο Ιόνιο τοπιά 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 08 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με πιθανότητα τοπικών βροχών.

Ανεμοι: Από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 07 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές μέχρι το απόγευμα.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 μποφόρ, στρεφόμενοι από το απόγευμα σε νοτιοανατολικούς.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Στα βόρεια γενικά αίθριος με λίγες παροδικές νεφώσεις. Στις υπόλοιπες περιοχές νεφώσεις με τοπικές βροχές και τις πρωινές ώρες σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα τις πρώτες πρωινές ώρες θα είναι κατά τόπους ισχυρά. Βελτίωση από το απόγευμα.

Ανεμοι: Από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 5 και στα νότια νοτιοανατολικοί τοπικά 6 με 7 μποφόρ, με σταδιακή εξασθένηση από το μεσημέρι.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 19 με 20 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με πιθανότητα τοπικών βροχών μέχρι το απόγευμα..

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ στρεφόμενοι γρήγορα σε ανατολικούς με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με πιθανότητα τοπικών βροχών μέχρι το απόγευμα.

Ανεμοι: Από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 4 και πρόσκαιρα το πρωί βόρειοι βορειοανατολικοί πρόσκαιρα έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες μετά το μεσημέρι.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 2 με 4 μποφόρ στρεφόμενοι μετά το μεσημέρι σε νότιους νοτιανατολικούς με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 28-02-2024

Αραιές νεφώσεις κατά περιόδους πιο πυκνές με ασθενείς κατά κανόνα βροχές κυρίως στα ανατολικά ηπειρωτικά. Τοπικά περιορισμένη ορατότητα κυρίως στα ανατολικά ηπειρωτικά τις πρωινές και βραδινές ώρες.

Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολικοί νοτιοανατολικοί 4 με 6 και στο Ιόνιο τοπικά έως 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα δυτικά και νότια και θα φτάσει τους 19 και κατά τόπους τους 20 βαθμούς Κελσίου.

