Από... Φεβρουάριο καλοκαίρι. Εκατομμύρια Αμερικανοί σε ένα μεγάλο τμήμα των μεσοδυτικών πολιτειών, της ανατολικής ακτής των ΗΠΑ και του αμερικανικού Νότου θα απολαύσουν σήμερα Τρίτη μια δεύτερη ημέρα με καιρικές συνθήκες που παραπέμπουν περισσότερο σε Ιούνιο και Ιούλιο παρά στον Φεβρουάριο, προτού ένα σφοδρό ψυχρό μέτωπο επαναφέρει τον χειμώνα.

Θερμοκρασίες που θυμίζουν καλοκαίρι αναμένονται σε ορισμένες περιοχές. Στο Τέξας, ο υδράργυρος προβλέπεται να ανέλθει στους 27 βαθμούς Κελσίου, αφότου εκτοξεύτηκε στους σχεδόν 34 βαθμούς Κελσίου στο Ντάλας και άλλες πόλεις χθες, σύμφωνα με την Αμερικανική Μετεωρολογική Υπηρεσία.

Στο Κίλιν του Τέξας, σε απόσταση περίπου 240 χιλιομέτρων νότια του Ντάλας, η ανώτερη θερμοκρασία αναμένεται στους 32 βαθμούς Κελσίου, αφότου τα θερμόμετρα στην πόλη με πληθυσμό 150.000 κατοίκων έδειξαν τη θερμοκρασία ρεκόρ των 38 βαθμών Κελσίου χθες.

«Αυτό είναι το Τέξας, προσαρμοζόμαστε στη ζέστη», δήλωσε ένας υπάλληλος στο κατάστημα Black Rifle Coffee shop στο Κίλιν. «Διαθέτουμε μεγάλες πόρτες τις οποίες ανοίγουμε διάπλατα προκειμένου να μπαίνει αέρας και οι πελάτες παρήγγειλαν κυρίως παγωμένα ποτά».

All-time February record high temperatures have been shattered this month, and more could be set today across the U.S. pic.twitter.com/3soHuNc9jP — The Weather Channel (@weatherchannel) February 27, 2024

Οι μετεωρολόγοι λένε πως είναι δύσκολο να συνδέσουν το εντυπωσιακό καιρικό μοτίβο με την προερχόμενη από τον άνθρωπο κλιματική αλλαγή, ωστόσο τέτοια ακραία φαινόμενα είναι ολοένα και συχνότερα εξαιτίας της υπερθέρμανσης του πλανήτη, όπως τονίζουν. Οι επιστήμονες εξηγούν πως το εποχικό καιρικό μοτίβο Ελ Νίνιο συμβάλλει επίσης στον ασυνήθιστο καιρό. Στο Κλίβελαντ και τη Φιλαδέλφεια, η υψηλότερη θερμοκρασία, που κανονικά κυμαίνεται στους 4 βαθμούς Κελσίου, αναμένεται να φθάσει στους 15 βαθμούς Κελσίου σήμερα. Στο Σικάγο, η υψηλότερη θερμοκρασία προβλέπεται να φθάσει στους 25 βαθμούς Κελσίου, ένα ρεκόρ για οποιαδήποτε ημέρα του Φεβρουαρίου στα χρονικά.

Οι μετεωρολόγοι λένε στους πολίτες να απολαύσουν τον ήπιο καιρό όσο μπορούν, καθώς προβλέπουν την επιστροφή του χειμώνα αύριο στις κεντρικές και ανατολικές ΗΠΑ, με τον υδράργυρο να πλησιάζει τους -18 βαθμούς Κελσίου, αλλά και σφοδρές χιονοπτώσεις και θυελλώδεις ανέμους σε πολλές περιοχές, μεταξύ άλλων στο Σικάγο.

«Έπειτα από θερμοκρασίες που θυμίζουν καλοκαίρι, γύρω στους 21 βαθμούς Κελσίου, ο ψυχρός καιρός αύριο το πρωί πλησίον ή κάτω των 0 βαθμών Κελσίου θα είναι απόλυτα σκληρός!», επισήμανε η μετεωρολογική υπηρεσία του Σικάγο σε ανάρτησή της στο Χ.

Τμήματα της Ντακότας και του Άινταχο πήραν μια γεύση σήμερα απ’ ό,τι θα ακολουθήσει με τον υδράργυρο να βυθίζεται κάτω από -17 βαθμούς Κελσίου και το ύψος του χιονιού να αναμένεται να φθάσει τα 18 εκατοστά κατά τη διάρκεια της ημέρας.

Στο Μακέι, στο Άινταχο, μια πόλη 600 κατοίκων, ο υδράργυρος έπεσε στους -13 βαθμούς Κελσίου σήμερα.

«Δεν υπάρχει κανένα μέρος για να κρυφτείς από το κρύο», δήλωσε η Έντιθ Γουίλερ Σι, μια διευθύντρια στο κατάστημα Mackay Lumber and Hardware.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

