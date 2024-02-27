Συννεφιασμένο καιρός για τις επόμενες τρεις μέρες

Mε μια καλή «γεύση» χειμώνα μας αποχαιρετά ο Φλεβάρης καθώς λίγο πριν την έλευση του νέου μήνα που σηματοδοτεί την αρχή της Άνοιξης, ο καιρός θα επιδεινωθεί.

Στο Ιόνιο θα πνέουν Νοτιοανατολικοί άνεμοι 7 με 8 μποφόρ.

Αύριο Τετάρτη, αναμένονται αραιές νεφώσεις κατά τόπους και κατά περιόδους πιο πυκνές.

Τοπικές βροχές θα σημειωθούν στα ανατολικά ηπειρωτικά, τις Κυκλάδες και την Κρήτη.

Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη και στα ηπειρωτικά θα σχηματιστεί ομίχλη.

Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολικοί νοτιοανατολικοί 4 με 6 και στο Ιόνιο τοπικά 7 με 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα δυτικά, όπου θα φτάσει κατά τόπους τους 21 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις κατά τόπους πιο πυκνές. Τοπικές βροχές θα σημειωθούν στη δυτική και κεντρική Μακεδονία.

Ανεμοι: Ανατολικοί νοτιοανατολικοί 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 07 έως 16 με 18 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία έως 15 βαθμούς.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις κατά τόπους και κατά περιόδους πιο πυκνές.

Ανεμοι: Ανατολικοί νοτιοανατολικοί 4 με 6 και βαθμιαία στο Ιόνιο 7 και τοπικά 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 08 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές.

Ανεμοι: Νοτιοανατολικοί 4 με 5 και βαθμιαία τοπικά έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 08 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις κατά τόπους πιο πυκνές με τοπικές βροχές. Από το απόγευμα σχεδόν αίθριος.

Ανεμοι: Νοτιοανατολικοί 4 με 5 και βαθμιαία 5 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 19 και κατά τόπους στην Κρήτη έως 20 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις κατά τόπους πιο πυκνές στα Δωδεκάνησα. Από το απόγευμα σχεδόν αίθριος.

Ανεμοι: Νοτιοανατολικοί 4 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 19 με 20 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές.

Ανεμοι: Ανατολικοί νοτιοανατολικοί 4 με 5 και βαθμιαία στις Σποράδες έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές.

Ανεμοι: Νοτιοανατολικοί 4 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με βροχή.

Ανεμοι: Ανατολικοί νοτιοανατολικοί 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 16 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 29-02-2024

Στην ανατολική νησιωτική χώρα και τη Θράκη λίγες νεφώσεις που βαθμιαία θα αυξηθούν.

Στην υπόλοιπη χώρα νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με τοπικές βροχές που από το απόγευμα στα δυτικά θα ενταθούν και θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες.

Τη νύχτα τα φαινόμενα στο Ιόνιο θα είναι πιθανώς ισχυρά.

Τοπικά περιορισμένη ορατότητα στα βορειοανατολικά ηπειρωτικά τις πρωινές ώρες.

Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης.

Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολικοί νοτιοανατολικοί, στα δυτικά 5 με 7 και τοπικά στο Ιόνιο 8 μποφόρ, στα ανατολικά 4 με 6 και στα νότια πελάγη από το απόγευμα 7 τοπικά 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα παραμείνει σε υψηλά για την εποχή επίπεδα και θα φτάσει τους 19 με 20 και κατά τόπους τους 21 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 01-03-2024

Στη Θράκη, τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα προβλέπονται νεφώσεις και από το απόγευμα τοπικές βροχές και βαθμιαία σποραδικές καταιγίδες.

Στην υπόλοιπη χώρα νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες πιθανώς κατά τόπους ισχυρές με βαθμιαία βελτίωση από το απόγευμα στα δυτικά. Τη νύχτα θα σημειωθούν εκ νέου βροχές στα νησιά του Ιονίου.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα βορειοδυτικά ορεινά.

Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης κυρίως στα νότια.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά νότιοι νοτιοανατολικοί 3 με 5 και πρόσκαιρα νωρίς το πρωί στο Ιόνιο 6 με 7 μποφόρ.

Στα ανατολικά νοτιοανατολικοί 4 με 6 και στο νοτιοανατολικό Αιγαίο 7 τοπικά 8 μποφόρ με εξασθένηση τη νύχτα.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση.

Πηγή: skai.gr

