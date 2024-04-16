Λογαριασμός
Σήμερα Τρίτη , η θερμοκρασία αν και θα παρουσιάσει πτώση στα δυτικά, στις υπόλοιπες περιοχές θα διατηρηθεί σε υψηλά για την εποχή επίπεδα. Σε περαιτέρω πτώση η θερμοκρασία από αύριο. Τοπικές βροχές.

Η πρόγνωση του καιρού από τη Χριστίνα Σούζη 

Πρόγνωση Καιρού

Σήμερα Τρίτη   Αρχικά στα Δ και βαθμιαία στην υπόλοιπη χώρα  θα συννεφιάσει. Τοπικές βροχές θα σημειωθούν κυρίως στα Δ – ΝΔ  Οι άνεμοι θα πνέουν Ν   4 με 5 και τοπικά στα πελάγη 6 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση , στα Δυτικά και θα φτάσει τους 25 βαθμούς  , στα υπόλοιπα Ηπειρωτικά έως 28 με 29 βαθμούς και στο Αιγαίο έως 25 με 27 βαθμούς.

Την Τετάρτη άστατος καιρός , με τις τοπικές βροχές ή μπόρες να εκδηλώνονται κυρίως στα Δ , τα Β και το Α Αιγαίο , και κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι Άνεμοι Ν – ΝΑ 5 με 7 μποφόρ Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση σε όλη τη χώρα.

Την Πέμπτη Στα Δ , τα Β και το Α Αιγαίο θα σημειωθούν τοπικές βροχές.  Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 4 με 6 και στο Ν Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση κυρίως στα  Δ και Β .

Τέλος την Παρασκευή Τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες θα σημειωθούν το βράδυ και κυρίως κατά τη διάρκεια της νύχτας ,  στη Δ – ΝΔ Ελλάδα. Άνεμοι Δυτικοί  4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω πτώση.

Αττική                                                                                                                                                    

Καιρός σήμερα. λίγη συννεφιά παροδικά αυξημένη  .  Άνεμοι: ΝΑ 5 με 7  μποφόρ.  Θερμοκρασία: έως 28  βαθμούς 

Θεσ/νίκη    

Καιρός σήμερα. Αραιή  συννεφιά που βαθμιαία θα πυκνώσει.  Άνεμοι: Μεταβλητοί ασθενείς και από το απόγευμα νότιοι νοτιοανατολικοί έως 5 μποφόρ. Θερμοκρασία: έως 28 βαθμούς 

