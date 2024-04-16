Σήμερα Τρίτη Αρχικά στα Δ και βαθμιαία στην υπόλοιπη χώρα θα συννεφιάσει. Τοπικές βροχές θα σημειωθούν κυρίως στα Δ – ΝΔ Οι άνεμοι θα πνέουν Ν 4 με 5 και τοπικά στα πελάγη 6 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση , στα Δυτικά και θα φτάσει τους 25 βαθμούς , στα υπόλοιπα Ηπειρωτικά έως 28 με 29 βαθμούς και στο Αιγαίο έως 25 με 27 βαθμούς.

Την Τετάρτη άστατος καιρός , με τις τοπικές βροχές ή μπόρες να εκδηλώνονται κυρίως στα Δ , τα Β και το Α Αιγαίο , και κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι Άνεμοι Ν – ΝΑ 5 με 7 μποφόρ Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση σε όλη τη χώρα.

Την Πέμπτη Στα Δ , τα Β και το Α Αιγαίο θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 4 με 6 και στο Ν Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση κυρίως στα Δ και Β .

Τέλος την Παρασκευή Τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες θα σημειωθούν το βράδυ και κυρίως κατά τη διάρκεια της νύχτας , στη Δ – ΝΔ Ελλάδα. Άνεμοι Δυτικοί 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω πτώση.

Αττική

Καιρός σήμερα. λίγη συννεφιά παροδικά αυξημένη . Άνεμοι: ΝΑ 5 με 7 μποφόρ. Θερμοκρασία: έως 28 βαθμούς

Θεσ/νίκη

Καιρός σήμερα. Αραιή συννεφιά που βαθμιαία θα πυκνώσει. Άνεμοι: Μεταβλητοί ασθενείς και από το απόγευμα νότιοι νοτιοανατολικοί έως 5 μποφόρ. Θερμοκρασία: έως 28 βαθμούς

