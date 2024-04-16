Αλλάζει το σκηνικό του καιρού από αύριο Τετάρτη με βροχές και πτώση της θερμοκρασίας ενώ ευνοείται η μεταφορά αφρικανικής σκόνης.

Ειδικότερα, η μεταβολή του καιρού θα ξεκινήσει με βροχές και καταιγίδες πιθανόν πρόσκαιρα τοπικά ισχυρές αρχικά στο βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο και από το απόγευμα στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη.

Σε όλη τη χώρα προβλέπονται νεφώσεις κατά περιόδους αυξημένες με τοπικές βροχές και κυρίως στα δυτικά και βόρεια σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα στο βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο και από το απόγευμα στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη πιθανό κατά τόπους να είναι πρόσκαιρα ισχυρά.

Ευνοείται η μεταφορά αφρικανικής σκόνης.

Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοανατολικοί στα πελάγη 4 με 6 μποφόρ, στρεφόμενοι από το μεσημέρι και από τα δυτικά σε δυτικών διευθύνσεων με την ίδια ένταση.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση σε όλη τη χώρα και δεν θα ξεπεράσει τους 23 με 26 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες με τοπικές βροχές ή καταιγίδες αρχικά στη δυτική Μακεδονία και βαθμιαία και στις υπόλοιπες περιοχές. Τα φαινόμενα από το απόγευμα στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη πιθανό κατά τόπους να είναι πρόσκαιρα ισχυρά. Βελτίωση του καιρού τις απογευματινές ώρες στα δυτικά.

Ανεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 και στα ανατολικά θαλάσσια παραθαλάσσια τμήματα τοπικά 6 μποφόρ. Από τις απογευματινές ώρες στα δυτικά δυτικοί 3 με 4 μποφόρ

Θερμοκρασία: Από 12 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία έως 20 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και στα βόρεια σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα στο βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο πιθανό κατά τόπους να είναι πρόσκαιρα ισχυρά έως τις μεσημβρινές ώρες. Βελτίωση του καιρού από το απόγευμα.

Ανεμοι: Νότιοι νοτιοανατολικοί 3 έως 5 μποφόρ και απο τις μεσημβρινές ώρες δυτικοί βορειοδυτικοί με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 25 βαθμούς Κελσίου.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές ή μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως τις μεσημβρινές ώρες. Βελτίωση από τις απογευματινές ώρες.

Ανεμοι: Νότιοι 3 με 5 μποφόρ και από τις απογευματινές ώρες δυτικοί με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 25 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα πιο πυκνές. Πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών. Βελτίωση του καιρού από τις απογευματινές ώρες.

Ανεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ και από τις απογευματινές ώρες δυτικοί με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 16 έως 26 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα πιο πυκνές. Πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών.

Ανεμοι: Νότιοι νοτιοανατολικοί 5 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 16 έως 26 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές ή μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως τις μεσημβρινές ώρες. Βελτίωση το απόγευμα.

Ανεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και από τις απογευματινές ώρες δυτικοί με την ίδια ένταση

Θερμοκρασία: Από 13 έως 25 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες. Πιθανότητα τοπικών βροχών. Βελτίωση από τις απογευματινές ώρες.

Ανεμοι: Από νότιες διευθύνσεων 3 με 5 και και από τις απογευματινές ώρες δυτικοί 4 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 16 έως 25 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες με τοπικές βροχές ή μεμονωμένες καταιγίδες. Βελτίωση τις βραδινές ώρες.

Ανεμοι: Νότιοι νοτιοανατολικοί 3 έως 5 μποφόρ και από τις βραδινές ώρες δυτικοί με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 24 βαθμούς Κελσίου.

Πρόγνωση του καιρού για Πέμπτη 18-04-2024

Στα δυτικά, τα βόρεια και την ανατολική νησιωτική χώρα προβλέπονται νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και κυρίως στα βορειοανατολικά τις πρωινές ώρες πιθανόν ισχυρές καταιγίδες.

Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες κυρίως τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες.

Οι συγκεντρώσεις της αφρικανικής σκόνης βαθμιαία θα περιοριστούν στα ανατολικά.

Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές- νοτιοδυτικές διευθύνσεις 4 με 6 και τοπικά στο νότιο Αιγαίο 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια και θα φτάσει στα βορειοδυτικά τους 18 με 21 βαθμούς και στα υπόλοιπα ηπειρωτικά καθώς και στη νησιωτική χώρα τους 22 με 24 βαθμούς Κελσίου.

