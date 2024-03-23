Γενικά αίθριος καιρός προβλέπει για σήμερα στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Στο νότιο Ιόνιο, τη δυτική Πελοπόννησο και την Κρήτη νεφώσεις με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, με βαθμιαία βελτίωση από το απόγευμα. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά πρόσκαιρες νεφώσεις με τοπικούς όμβρους κυρίως στα δυτικά και βόρεια ορεινά.

Τις πρωινές και βραδινές ώρες η ορατότητα θα είναι κατά τόπους περιορισμένη κυρίως στα ηπειρωτικά.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα βόρεια μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και στις υπόλοιπες περιοχές βόρειοι βορειοανατολικοί 3 με 5 και στα νότια μέχρι το μεσημέρι τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα φτάσει στα βόρειοανατολικά τους 15 με 16 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα τους 17 με 19 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες οπότε θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι κυρίως στα ορεινά της Δυτικής Μακεδονίας.

Ανεμοι: Μεταβλητοί ασθενείς και από το μεσημέρι νότιοι έως 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 04 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Στο νότιο Ιόνιο και τη δυτική Πελοπόννησο νεφώσεις με τοπικές βροχές, μεμονωμένες καταιγίδες και βαθμιαία βελτίωση από το απόγευμα. Στις υπόλοιπες περιοχές γενικά αίθριος με τοπικές νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες οπότε θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι στα ορεινά.

Ανεμοι: Από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ στρεφόμενοι από το απόγευμα σε δυτικών διευθύνσεων με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 05 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες τοπικές νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες.

Ανεμοι: Βορειοανατολικοί 3 με 5 και μέχρι το μεσημέρι στα νότια τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 05 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Στις Κυκλάδες γενικά αίθριος με τοπικές νεφώσεις στα νότια μέχρι το μεσημέρι. Στην Κρήτη νεφώσεις με τοπικές βροχές και μέχρι το μεσημέρι πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος με τοπικές νεφώσεις στα Δωδεκάνησα μέχρι το μεσημέρι.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες.

Ανεμοι: Μεταβλητοί ασθενείς και από το μεσημέρι τοπικά νότιοι έως 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 05 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 08 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες μέχρι το μεσημέρι.

Ανεμοι: Μεταβλητοί ασθενείς και από το μεσημέρι νότιοι έως 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 06 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 24-03-2024

Στα δυτικά λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές ή όμβρους κυρίως τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά το μεσημέρι - απόγευμα.

Τις πρωινές και βραδινές ώρες η ορατότητα θα είναι κατά τόπους περιορισμένη στα ηπειρωτικά.

Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί νοτιοδυτικοί 4 με 5 και από το μεσημέρι στα δυτικά και νότια 6 και τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει τους 17 με 19 βαθμούς και κατά τόπους στην κεντρική Μακεδονία, τη Θεσσαλία, την ανατολική Στερεά και την ανατολική Πελοπόννησο τους 20 με 22 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 25-03-2024 (ΕΘΝΙΚΗ ΕΟΡΤΗ)

Στα δυτικά, τα βόρεια και το ανατολικό Αιγαίο προβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχές και κυρίως στη Θράκη και το ανατολικό Αιγαίο σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα από το μεσημέρι βαθμιαία θα περιοριστούν στο ανατολικό Αιγαίο και στις υπόλοιπες περιοχές θα σταματήσουν.

Πρόσκαιρες χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα βόρεια ορεινά.

Στην υπόλοιπη χώρα, αραιές νεφώσεις που κατά διαστήματα θα είναι πυκνότερες.

Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτικοί 6 με 7 και τοπικά μέχρι το απόγευμα στην περιοχή Κυκλάδων - Κρήτης 8 μποφόρ. Βαθμιαία στο Ιόνιο, τα ηπειρωτικά και το βόρειο Αιγαίο από τις προμεσημβρινές ώρες βορειοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ που θα εξασθενήσουν το βράδυ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στα βόρεια, όμως στα κεντρικά και νότια θα παραμείνει σε υψηλά για την εποχή επίπεδα.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 26-03-2024

Στα δυτικά νεφώσεις που βαθμιαία θα αυξηθούν και μετά το μεσημέρι θα σημειωθούν τοπικές βροχές και κυρίως στα βορειοδυτικά σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα αραιές νεφώσεις που το απόγευμα θα πυκνώσουν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές στα κεντρικά και τα βόρεια ηπειρωτικά.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά νότιοι νοτιοανατολικοί 3 με 5 και από το μεσημέρι 6 με 7 και τοπικά στο Ιόνιο 8 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν αρχικά από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και αργότερα νοτιοανατολικοί 4 με 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 27-03-2024

Αρχικά σχεδόν αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις κατά τόπους στα ανατολικά και τα βόρεια.

Από το απόγευμα στη δυτική, την κεντρική και τη βόρεια Ελλάδα αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές.

Οι καιρικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης στα κεντρικά και νότια.

Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοανατολικοί 5 με 6 και τοπικά στα πελάγη από το απόγευμα 7 με 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή

Πηγή: skai.gr

