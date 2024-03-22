Στα ηπειρωτικά και την Κρήτη τοπικές βροχές και στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες τις μεσημβρινές- απογευματινές ώρες.

Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν αίθριος καιρός με αραιές νεφώσεις παροδικά πυκνές.

Λίγα χιόνια θα πέσουν στα βόρεια ηπειρωτικά ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ και από το βράδυ ανατολικοί νοτιοανατολικοί έως 5 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο νοτιοανατολικό Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δε θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Στα βόρεια θα φτάσει τους 15 με 16 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα τους 17 με 19 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Στη Θράκη σχεδόν αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις. Στη Μακεδονία αραιές νεφώσεις που γρήγορα από τα δυτικά θα πυκνώσουν και τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι με βελτίωση το βράδυ.

Ανεμοι: Από ανατολικές διευθύνσεις 3 έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 04 έως 16 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία η μέγιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις που γρήγορα θα πυκνώσουν και από το μεσημέρι στα ηπειρωτικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν από τη νύχτα στα νότια νησιά του Ιονίου.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4, στο Ιόνιο δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ. Από το βράδυ θα στραφούν σε ανατολικούς νοτιοανατολικούς 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 08 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις που γρήγορα θα πυκνώσουν και από το μεσημέρι θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι, ενώ από το απόγευμα θα εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 06 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Στις Κυκλάδες αραιές νεφώσεις που από το μεσημέρι θα πυκνώσουν. Στην Κρήτη λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές και απογευματινές με τοπικές βροχές ή όμβρους.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα πιο πυκνές.

Ανεμοι: Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου βορειοανατολκοί 4 με 5 και πρόσκαιρα μέχρι το μεσημέρι τοπικά 6 μποφόρ. Στα Δωδεκάνησα βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν και τις μεσημβρινές-απογευματινές ώρες θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και κυρίως στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Στις Σποράδες το πρωί πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών.

Ανεμοι: Από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 4, πρόσκαιρα το πρωί έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 06 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν και το μεσημέρι - απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 08 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν και τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι.

Ανεμοι: Ανατολικοί νοτιοανατολικοί 3 με 4 μποφόρ και από το μεσημέρι έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 06 έως 16 βαθμούς Κελσίου.

