Σήμερα Παρασκευή Τοπικές βροχές ή μπόρες θα σημειωθούν το μεσημέρι- απόγευμα στα Ηπειρωτικά. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά. Άνεμοι Β – ΒΑ 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 16 με 18 βαθμούς.

Το Σάβ/Κυρ Τοπικές βροχές ή μπόρες θα εκδηλωθούν κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στα Δ. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά. Άνεμοι έως 6 μποφόρ , ενισχυόμενοι την Κυριακή στα Νότια. Θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Κυριακή.

Τέλος τη Δευτέρα τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες θα σημειωθούν στα Δ – Β και Α Αιγαίο. Τα φαινόμενα από το απόγευμα και από τα δυτικά βαθμιαία θα εξασθενήσουν και θα περιοριστούν στο νοτιοανατολικό Αιγαίο. Οι άνεμοι θα πνέουν Δ – ΒΔ 6 με 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο κυρίως στα Α και Ν.

Αττική

Καιρός σήμερα. Λίγη συννεφιά , παροδικά αυξημένη το μεσημέρι – απόγευμα οπότε και θα σημειωθούν τοπικές μπόρες. Άνεμοι: Β 3 με 5 μποφόρ. Θερμοκρασία: έως 18 βαθμούς .

Θεσ/νίκη

Καιρός σήμερα. Λίγη συννεφιά που γρήγορα θα αυξηθεί και το μεσημέρι – απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες.

Άνεμοι: Α – ΝΑ 3 με 4 μποφόρ και από το μεσημέρι έως 5 μποφόρ. Θερμοκρασία: έως 16 βαθμούς.



