Περιορισμένη αστάθεια το Σ/Κ, με άνοδο της θερμοκρασίας την Κυριακή. Τοπικές βροχές τη Δευτέρα, στα Δ – Β - & Α Αιγαίο, με γρήγορη βελτίωση από τα Δυτικά

Η πρόγνωση του καιρού από τη Χριστίνα Σούζη 

Πρόγνωση Καιρού

Σήμερα Παρασκευή Τοπικές βροχές ή μπόρες θα σημειωθούν  το μεσημέρι- απόγευμα  στα  Ηπειρωτικά. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά.  Άνεμοι Β – ΒΑ  3 με 5 και στο  Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ.  Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι  έως  16 με 18 βαθμούς.

Το  Σάβ/Κυρ  Τοπικές βροχές ή μπόρες  θα εκδηλωθούν κυρίως  το μεσημέρι και το απόγευμα στα Δ. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά. Άνεμοι έως 6 μποφόρ , ενισχυόμενοι την Κυριακή στα Νότια.  Θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Κυριακή.

Τέλος τη Δευτέρα τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες θα σημειωθούν στα Δ – Β και Α Αιγαίο. Τα φαινόμενα από το απόγευμα και από τα δυτικά βαθμιαία θα εξασθενήσουν και θα περιοριστούν στο νοτιοανατολικό Αιγαίο. Οι άνεμοι θα πνέουν Δ – ΒΔ 6 με 8 μποφόρ.  Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο κυρίως στα Α και Ν.

Αττική                                                                                                                                                    

Καιρός σήμερα. Λίγη συννεφιά , παροδικά αυξημένη το μεσημέρι – απόγευμα οπότε και θα σημειωθούν τοπικές μπόρες.   Άνεμοι:  Β 3 με 5 μποφόρ. Θερμοκρασία: έως 18 βαθμούς .

Θεσ/νίκη    

Καιρός σήμερα. Λίγη συννεφιά που γρήγορα θα αυξηθεί και το μεσημέρι – απόγευμα  θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες.
Άνεμοι: Α – ΝΑ  3 με 4 μποφόρ και από το μεσημέρι έως 5 μποφόρ. Θερμοκρασία: έως 16 βαθμούς.

